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ЧП с автобусом на "Майкаинзолото": предсказательницу подключили к поискам

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Техника на месте ЧП в Павлодарской области
Техника на месте ЧП. Фото: t.me/qr_tjm

В поисках автобуса приняла участие предсказательница, которую пригласили родственники спасателей, находящихся под завалами грунта на территории "Майкаинзолото". В ДЧС Павлодарской области сообщили, что к самому месту раскопок ясновидящую не допустили в целях безопасности, передает корреспондент NUR.KZ.

В ДЧС региона отметили, что не имеют отношения к визиту предсказательницы. Прибыла она по приглашению родственников, и ни одно ведомство не стало в этом препятствовать.

"Она находилась на безопасном расстоянии. К месту поисково-спасательных работ, проводимых спасателями, не подходила. Сотрудники ДЧС и другие специалисты работают согласно инструкциям с применением техники для сканирования подвижности грунта, геосканера и металлоискателя. Также на дне обвала регулярно работают кинологические расчеты. Направление работы корректируется на основании показаний специализированных приборов", - пояснили в ведомстве.

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

Ночью 4 января в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован упал автобус с пассажирами.

В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что были обнаружены тела двух человек. Аким Павлодарской области Асаин Байханов рассказал, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич. Остальные люди и сам автобус пока не найдены.

По данному факту было возбуждено уголовное дело и были допрошены более 40 работников "Майкаинзолото".

Глава МЧС пояснил, что ситуация возле шахты в Павлодарской области сложная и поднять провалившейся под землю автобус будет нелегко, однако работы продолжатся.

Между тем жители домов, расположенных в 300-400 метрах от места ЧП, говорят, что тоже боятся оказаться под землей вместе со своими жилищами.

Также в Сети появилось видео момента падения автобуса. А супруга одного из спасателей, которого пока не нашли, записала обращение к президенту - она попросила привлечь к поискам специалистов из других стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057415-chp-s-avtobusom-na-maykainzoloto-predskazatelnitsu-podklyuchili-k-poiskam/

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