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Работы приостановили на месте раскопок автобуса в Павлодарской области

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Спасатели на месте ЧП
Спасатели. Фото: МЧС РК

На месте раскопок автобуса в Павлодарской области образовалась воронка глубиной около 3 метров - работы приостановлены, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на ДЧС региона.

Сообщается, что на дне воронки также наблюдаются пустоты.

Из-за возросшей угрозы провала принято решение приостановить работы на месте ЧП.

Экскаватор и специалистов экстренно подняли на поверхность. В настоящий момент ведутся работы по обследованию воронки с помощью эндокамеры.

Ранее в МЧС сообщали о том, что поиски могут приостановить из-за возникшей угрозы.

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

4 января ночью в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован провалился автобус с пассажирами.

В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что на месте происшествия были обнаружены два тела. Аким Павлодарской области сообщил, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич. Остальные люди и сам автобус до сих пор не найдены.

По данному факту возбудили уголовное дело. Более 40 работников "Майкаинзолото" были допрошены.

В интернете разместили видео момента падения автобуса.

Супруга одного из спасателей, которого пока не нашли, попросила президента привлечь к поискам специалистов из других стран.

Кроме того, в поисках автобуса приняла участие предсказательница, которую пригласили родственники спасателей, находящихся под завалами грунта на территории "Майкаинзолото".

Комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты проведенного с 4 по 24 января специального расследования.

29 января 2024 года аким Павлодарской области сообщил, что в результате поисковых работ найдено колеса автобуса.

Дочь погибшего спасателя Олега Тышкевича опубликовала видеообращение, в котором заявила, что обещанную финансовую помощь семьям оказали не в полном объеме.

Накануне аким Павлодарской области встретился с ней и семьей Бердыкана Саркыта и пообещал проследить, чтобы все финансовые обязательства были исполнены.

Вчера также появилась информация о том, что спасатели отыскали на месте ЧП кусок дверцы внутренней полки автобуса с описью, каску спасателя и ручную радиостанцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2058964-raboty-priostanovili-na-meste-raskopok-avtobusa-v-pavlodarskoy-oblasti/

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