"Люстра, двери ходуном": как отголоски землетрясения ощущались в Астане и Караганде (видео)

В ночь на 23 января жители ряда регионов Казахстана почувствовали подземные толчки. Сильнее всего они ощущались в Алматы, но отголоски дошли даже до Астаны, передает телеканал "Астана".

Как сообщает телеканал, толчки почувствовали в основном жители старой части города и района Нура. Конечно, все это было не так сильно, как в Алматы, но не привыкших к такому астанчан все же напугали трясущиеся люстры и гремящая посуда. Некоторые горожане даже собрали документы и вышли на улицу.

"Я на седьмом этаже. В зале люстра двигалась", "Я думала, у меня "глюки" уже - люстры, двери ходуном", "Документы в одну барсетку собрал на всякий случай",

"Я думала, что голова закружилась. Потом двери ходуном пошли. Уже от страха на привидения грешить начала", - рассказали жители столицы.

Силу землетрясения ощутили и в Караганде. "Встряхнуло", в основном, новую часть города. Жители многоэтажных домов спешно эвакуировались на улицу. На горячую линию ДЧС поступило более 120 тревожных звонков.

По информации сейсмических станций по Карагандинской области, ощутимость афтершоков составила 2 балла.

"У нас люстра на кухне ходила ходуном. Сначала думали - внук играет. Потом на улицу вышли, и уже стояли МЧСники, пожарные, ГАИ - все стояли. Дочь вышла на улицу, и уже половина жильцов в автобусе сидели, всегда же паника. А так лучше не паниковать. Я села, чай попила. А что паниковать? Четырнадцатый этаж, если что без парашюта полетим", - рассказала карагандинка Сандугаш Бейсенова.

Напомним, вчера министр науки и высшего образования Саясат Нурбек объяснил, почему в Астане и Карагандинской области ощущалось землетрясение, произошедшее на границе Китая и Кыргызстана.