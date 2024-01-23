Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Грудничок выпал из рук матери во время ночного землетрясения в Алматы

Опубликовано:

Рука ребенка
Ребенок. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Алматы после ночного землетрясения на данный момент в больницах находятся пятеро детей. В их числе двое груднички, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В результате землетрясения в Алматы, как рассказали в акимате, пострадали 67 человек. Из этого числа пятеро детей оказались в больнице.

17-летний подросток с ОРВИ получает лечение в Детской городской инфекционной больнице. Остальные четверо – дети в возрасте 7 и 16 лет, а также шести- и семимесячные груднички – в Центре детской неотложной медицинской помощи. Все травмы они получили дома при падении.

Один грудничок выпал из рук матери, другой – из детской кроватки. Состояние всех детей оценивается как средней степени тяжести, стабильное. Получают лечение в отделении нейрохирургии и травматологии. Хирургические операции не проводились.

Напомним, что сегодня ночью в Алматы почувствовали сильные подземные толчки после полуночи: перепуганные горожане выбегали на улицы. Позже, в 00:43, были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.

В 09:52 и 10:01 чувствовались новые подземные толчки. В южной столице ощутимость составила 2 балла.

Во всех случаях эпицентр землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Китая – здесь ощутимость составила 7 баллов.

Согласно последним данным, в результате землетрясения в Алматы пострадали больше 40 человек, госпитализация понадобилась троим взрослым и пятерым детям.

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с произошедшим. По мнению главы кабмина, во всех сейсмоопасных регионах Казахстана нужно чаще проводить учения.

Отметим, что толчки почувствовали и жители Астаны. Почему так произошло, объяснил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Также мы показывали видео, снятое в горах Алматы прошлой ночью – камера видеонаблюдения запечатлела, как выглядел город во время подземных толчков.

Еще несколько кадров произошедшего землетрясения зафиксировала камера в одном из супермаркетов Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057104-grudnichok-vypal-iz-ruk-materi-vo-vremya-nochnogo-zemletryaseniya-v-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.