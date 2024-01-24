Новое землетрясение в 2 балла ощутили жители Алматы

Казахстанские сейсмологи ночью зарегистрировали новое землетрясение. Ощутимость в Алматы составила 2 балла, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "СОМЭ".

Как сообщается на сайте Национального центра сейсмологических наблюдений и исследований, 24 января в 02:38 по времени Алматы зарегистрировано новое землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 273 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы 2 балла.

Землетрясение в Алматы

В ночь на вторник, 23 января, жители Алматы почувствовали сильные подземные толчки: перепуганные горожане выбегали на улицы. Позже, в 00:43, были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.

В 09:52 и 10:01 чувствовались новые подземные толчки. В южной столице ощутимость составила 2 балла.

Позже днем еще одно землетрясение зафиксировали на территории Китая, в 264 км от Алматы. В городе ощущались 2 балла.

Ближе к вечеру на территории Китая, в 252 км от Алматы, вновь произошло землетрясение. На этот раз в Казахстане толчки не ощущались.

Согласно последним данным, в результате землетрясения в Алматы пострадали больше 60 человек, госпитализация понадобилась взрослым и детям. Один из пострадавших грудничков выпал из рук матери, другой – из детской кроватки.

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с произошедшим. По мнению главы кабмина, во всех сейсмоопасных регионах Казахстана нужно чаще проводить учения.

Отметим, что толчки почувствовали и жители Астаны. Почему так произошло, объяснил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Также мы показывали видео, снятое в горах Алматы прошлой ночью – камера видеонаблюдения запечатлела, как выглядел город во время подземных толчков. Еще несколько кадров произошедшего землетрясения зафиксировала камера в одном из супермаркетов Алматы.

Как сообщили в МЧС, по последним данным, в Алматинской области после землетрясения обнаружены трещины на 19 объектах.