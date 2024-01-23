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Число пострадавших при землетрясении в Алматы достигло 67

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Медик держит женщину за руку в больничной палате
Больница. Иллюстративное фото: pexels.com

Количество пострадавших в результате землетрясения в Алматы достигло 67 человек. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как рассказали в акимате города, по состоянию на 17:00 23 января за медицинской помощью в стационары Алматы обратились 67 человек. Из них 55 взрослых и 12 детей.

Трое взрослых и 5 детей госпитализированы, остальные пациенты после необходимых обследований были направлены на амбулаторное лечение.

Трое госпитализированных взрослых пациентов находятся в больнице скорой неотложной медицинской помощи. Один из пациентов находится в реанимации после проведенной операции – его состояние оценивается как тяжелое. Два пациента находятся в отделении травматологии и ортопедии, состояние средней степени тяжести.

Дети в возрасте 7 и 16 лет, а также шести- и семимесячные груднички получают медицинскую помощь в Центре детской неотложной медицинской помощи. Все травмы они получили дома при падении.

Один из пострадавших грудничков выпал из рук матери, другой – из детской кроватки. Их состояние средней степени тяжести, стабильное. Получают лечение в отделении нейрохирургии и травматологии. Хирургические операции не проводились.

17-летний подросток с ОРВИ получает лечение в Детской городской инфекционной больнице.

Напомним, что сегодня ночью в Алматы почувствовали сильные подземные толчки после полуночи: перепуганные горожане выбегали на улицы. Позже, в 00:43, были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.

В 09:52 и 10:01 чувствовались новые подземные толчки. В южной столице ощутимость составила 2 балла.

Во всех случаях эпицентр землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Китая – здесь ощутимость составила 7 баллов.

Согласно последним данным, в результате землетрясения в Алматы пострадали больше 40 человек, госпитализация понадобилась троим взрослым и пятерым детям.

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с произошедшим. По мнению главы кабмина, во всех сейсмоопасных регионах Казахстана нужно чаще проводить учения.

Отметим, что толчки почувствовали и жители Астаны. Почему так произошло, объяснил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Также мы показывали видео, снятое в горах Алматы прошлой ночью – камера видеонаблюдения запечатлела, как выглядел город во время подземных толчков.

Еще несколько кадров произошедшего землетрясения зафиксировала камера в одном из супермаркетов Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057105-zemletryasenie-v-almaty-chislo-postradavshih-dostiglo-67/

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