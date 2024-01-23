Еще одно землетрясение почувствовали в Алматы
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Еще одно землетрясение почувствовали жители Алматы, передает МИА "Казинформ".
"Эпицентр землетрясения расположен в 264 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.6. Магнитуда MPV 4.9. Координаты эпицентра 41.14° с.ш. 78.57° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): г. Алматы 2 балла", - говорится в сообщении.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057077-esche-odno-zemletryasenie-pochuvstvovali-v-almaty/