Землетрясение произошло в 252 км от Алматы

На территории Китая, в 252 км от Алматы, произошло землетрясение. В Казахстане толчки не ощущались, передает NUR.KZ со ссылкой на Сейсмологическую опытно-методическую экспедицию (СОМЭ).

"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 23 января в 18 часов 09 минут 30 секунд по времени Алматы зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 252 км на юго-восток от южной столицы на территории Китая", – говорится в сообщении на сайте СОМЭ.

Магнитуда – 5,4, на территории Казахстана толчки не ощущались.

К слову, сегодня еще одно землетрясение зафиксировали на территории Китая, в 264 км от Алматы. В городе ощущались 2 балла.

Землетрясение в Алматы

Напомним, что сегодня ночью в Алматы почувствовали сильные подземные толчки после полуночи: перепуганные горожане выбегали на улицы. Позже, в 00:43, были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.

В 09:52 и 10:01 чувствовались новые подземные толчки. В южной столице ощутимость составила 2 балла.

Во всех случаях эпицентр землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Китая – здесь ощутимость составила 7 баллов.

Согласно последним данным, в результате землетрясения в Алматы пострадали больше 40 человек, госпитализация понадобилась троим взрослым и пятерым детям.

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с произошедшим. По мнению главы кабмина, во всех сейсмоопасных регионах Казахстана нужно чаще проводить учения.

Отметим, что толчки почувствовали и жители Астаны. Почему так произошло, объяснил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Также мы показывали видео, снятое в горах Алматы прошлой ночью – камера видеонаблюдения запечатлела, как выглядел город во время подземных толчков.

Еще несколько кадров произошедшего землетрясения зафиксировала камера в одном из супермаркетов Алматы.