Землетрясение произошло в 252 км от Алматы
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На территории Китая, в 252 км от Алматы, произошло землетрясение. В Казахстане толчки не ощущались, передает NUR.KZ со ссылкой на Сейсмологическую опытно-методическую экспедицию (СОМЭ).
"Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 23 января в 18 часов 09 минут 30 секунд по времени Алматы зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 252 км на юго-восток от южной столицы на территории Китая", – говорится в сообщении на сайте СОМЭ.
Магнитуда – 5,4, на территории Казахстана толчки не ощущались.
К слову, сегодня еще одно землетрясение зафиксировали на территории Китая, в 264 км от Алматы. В городе ощущались 2 балла.
Землетрясение в Алматы
Напомним, что сегодня ночью в Алматы почувствовали сильные подземные толчки после полуночи: перепуганные горожане выбегали на улицы. Позже, в 00:43, были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.
В 09:52 и 10:01 чувствовались новые подземные толчки. В южной столице ощутимость составила 2 балла.
Во всех случаях эпицентр землетрясения располагался на границе Кыргызстана и Китая – здесь ощутимость составила 7 баллов.
Согласно последним данным, в результате землетрясения в Алматы пострадали больше 40 человек, госпитализация понадобилась троим взрослым и пятерым детям.
На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с произошедшим. По мнению главы кабмина, во всех сейсмоопасных регионах Казахстана нужно чаще проводить учения.
Отметим, что толчки почувствовали и жители Астаны. Почему так произошло, объяснил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.
Также мы показывали видео, снятое в горах Алматы прошлой ночью – камера видеонаблюдения запечатлела, как выглядел город во время подземных толчков.
Еще несколько кадров произошедшего землетрясения зафиксировала камера в одном из супермаркетов Алматы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057124-zemletryasenie-magnitudoy-54-proizoshlo-v-252-km-ot-almaty/