Видео из алматинского супермаркета во время землетрясения появилось в Сети

Камеры видеонаблюдения в одном из супермаркетов в Алматы зафиксировали момент землетрясения. Кадры появились в социальных сетях, передает NUR.KZ.

Видео было опубликовал блогер Таир Жиганбаев в Instagram-паблике "Алматинец".

На кадрах видны прилавки в продуктовом магазине. В какой-то момент выстроенные на полках продукты начинают шататься из стороны в сторону. Некоторые банки, составленные друг на друга пирамидкой попадали вниз.

"Эта ночь запомнится нам надолго", – подписал видео блогер.

Кроме того, журналист Михаил Козачков опубликовал в своем Telegram-канале фото еще из одного алматинского супермаркета. Туда люди пришли как в пункт сбора.

На фото видно, что работники магазина вынесли людям скамейки и напоили их чаем.

Напомним, ранее в ДЧС сообщали, что ночью в пункты приема населения в Алматы пришли более 11 тысяч человек.