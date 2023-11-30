"Начали друг друга будить": спасшиеся от пожара в Алматы о страшном утре (видео)

Сегодняшнее утро для постояльцев хостела в Алматы, где произошел пожар, стало одним из самых страшных в жизни. Пострадавшие поделились тем, что им пришлось пережить, сообщает сайт телеканала КТК.

Как рассказал корреспондентам телеканала Александр Акопов, он все еще приходит в себя после жуткой ночи. Мужчина успел пожить в хостеле всего 15 дней. Решил перебраться поближе к работе. Да и цена за место была акционная - всего 25 тысяч тенге в месяц.

"Я был напуган. Мне было страшно, что, мало ли, я там останусь и т.д. Я не только за себя переживал: я за всех там переживал. Потому что… это очень сложно - реагировать. Ты в панике, получается, ты не знаешь, что делать.

Я не смог ничего с собой взять, так как не было времени. Все так быстро произошло и внезапно. Нам не до вещей, не до документов было. Нам главное, чтобы спасти себя и друзей, чтобы все с нами было хорошо. Самое главное то, что мы остались живы", - говорит Александр Акопов.

Выбегали постояльцы хостела кто в чем был. Самой главной задачей было спасти свою жизнь и помочь соседям.

Приехавший в Алматы на заработки Нурсултан Дюргалов тоже снимал койку в хостеле всего около двух недель. В комнате проживали семеро и все успели выбежать на улицу. Дышать было нечем, везде был едкий дым.

"В 05:30 примерно образовался пожар. Потом мы проснулись от шума, от сигнализации, от запаха угара. Сразу начали друг друга будить, по соседним комнатам бежать. Выбежали - кто кого успел спасти, кто кого разбудить. Я от шума проснулся. Я думал, что землетрясение. Потом смотрю: дым, запах. И начали по комнате всех будить. Мы вышли из хостела в 05:36", - вспоминает Нурсултан.

Хостел был размещен на первом и цокольном этажах. И у тех, кто жил на цокольном, как считают молодые люди, шансов спастись не было. Окна, по их словам, были только в одной комнате на первом этаже, а запасных выходов пострадавшие не знали.

"На ощупь выходил на улицу. Я рукой чувствовал, что есть люди. У нас был только единственный выход - это главный вход. Я там живу уже почти две-три недели. И уже знаю, куда выходить. У нас нет там больше другого выхода или входа, кроме главного. У нас нигде не было окон, кроме одной комнаты, и все. Но они были толщиной… там, знаете, то есть не обычные стекла, как в этих домах: их невозможно было разбить", - говорит Рустам Буркутбаев.

Помощь пострадавшим была оказана оперативно. Всем сразу было предоставлено горячее питание, одежда. Чуть позже всех расселили по другим хостелам города.

"С места пожара было эвакуировано 56 человек. Из них 45 человек мы разместили… сначала - в спортзале близлежащей школы. Обеспечили горячим питанием, необходимыми вещами, медицинской и психологической помощью. 10-15 минут назад мы их разместили в близлежащие два хостела. То есть все меры приняты", - отметил аким Алмалинского района Алматы Айдар Жакибаев.

Источник: КТК

Пожар в хостеле в Алматы

Сегодня, 30 ноября, утром в хостеле, расположенном на Шарипова, 86, случился пожар. В момент ЧП внутри находились 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться. Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек. В числе погибших, как позже выяснилось, девять казахстанцев и четыре иностранца - все их личности установлены.

Как рассказывал глава ДЧС Алматы, подвал переоборудовали в хостел незаконно. Стало также известно, что руководство хостела не заключало меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве в части проживания студентов.

Постояльцами хостела были казахстанцы и иностранцы - граждане Узбекистана, Индии и Пакистана. По словам акима Алмалинского района, среди эвакуированных были студенты-медики.

ДЧС Алматы публиковал видео с места пожара. На представленных кадрах можно увидеть обугленные стены и обгоревшие провода.

На месте происшествия побывали аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев, аким города Ерболат Досаев. Вместе с тем первым рейсом в Алматы вылетел министр по ЧС Сырым Шарипханов.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших в пожаре в хостеле и сообщил, что виновные будут привлечены к ответственности. А премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что помощь окажут всем пострадавшим и семьям погибших. Комментировали инцидент и в Генеральной прокуратуре.

По факту пожара в хостеле было зарегистрировано уголовное дело. Также была создана правительственная комиссия, которая займется расследованием причин и ликвидацией последствий пожара в хостеле.