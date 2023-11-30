Раны и отравление угарным газом: что известно о состоянии пострадавших в пожаре в хостеле Алматы

На брифинге в РСК Алматы рассказали о состоянии людей, пострадавших во время пожара в хостеле Алматы – всего пострадали 5 человек, передает корреспондент NUR.KZ.

"Пять пострадавших поступили в больницу скорой медпомощи. Четверым оказана первичная хирургическая обработка ран. В момент эвакуации данные граждане получили повреждения на разных частях тела, доставлены бригадой скорой помощи в больницу, оказана помощь в рамках их диагноза.

Еще один пациент госпитализирован в отделение токсикологии с диагнозом "отравление угарным газом", состояние средней степени тяжести. Он в сознании, лечение получает", - сообщил глава управления общественного здравоохранения Алматы Иран Шаметеков.

Пожар в хостеле в Алматы

Сегодня, 30 ноября, утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго – госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

На место происшествия прибыли аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев. Первым рейсом в Алматы вылетел также министр по ЧС Сырым Шарипханов.

По словам главы ДЧС Алматы, подвал переоборудовали в хостел незаконно.

Также стало известно, что постояльцами хостела были и иностранцы – граждане Узбекистана, Индии и Пакистана. По словам акима Алмалинского района, среди эвакуированных есть студенты-медики.

Стало также известно о том, что руководство сгоревшего хостела не заключали меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве в части проживания студентов.

В связи с произошедшим была создана правительственная комиссия, которая займется расследованием причин и ликвидацией последствий пожара в хостеле в Алматы.

По факту пожара в хостеле было зарегистрировано уголовное дело.

Департамент полиции Алматы заявил, что установлены личности всех 13-ти погибших в результате пожара в хостеле в Алматы 30 ноября. Среди жертв ЧП девять казахстанцев и четыре иностранца.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших при пожаре. Он также заявил, что виновные в пожаре будут привлечены к ответственности.

Позже в Алмалинском районе Алматы рассказали, что семьям погибших в пожаре в хостеле Алматы казахстанцев выделят по 1 млн тенге.