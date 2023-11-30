Установлены личности всех погибших в хостеле в Алматы: девять из 13-ти - казахстанцы

Установлены личности всех 13-ти погибших в результате пожара в хостеле в Алматы 30 ноября. Среди жертв ЧП девять казахстанцев и четыре иностранца, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, личности всех погибших в результате пожара в хостеле установлены.

"Четверо из 13-ти погибших – иностранцы, двое - граждане России, двое - граждане Узбекистана. Остальные девять - граждане Республики Казахстан. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что полиция зарегистрировала уголовное дело по факту пожара в хостеле по статье 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности". Санкции статьи предусматривают наказание от штрафа в 10 млн тенге до 10 лет лишения свободы.

Пожар в Алматы

Сегодня, 30 ноября, утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго - госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

На место происшествия прибыли аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава Департамента по ЧС южной столицы Нурлан Атыгаев, аким Алматы Ерболат Досаев. Первым рейсом в Алматы вылетел также министр по ЧС Сырым Шарипханов.

Между тем, по словам главы ДЧС мегаполиса, подвал переоборудовали в хостел незаконно.

Позже стало известно, что постояльцами хостела были и иностранцы - граждане Узбекистана, Индии и Пакистана. По словам акима Алмалинского района, среди эвакуированных есть студенты-медики.

В акимате Алматы сообщали, что руководство сгоревшего хостела не заключало меморандум с вузами города о сотрудничестве в части проживания студентов.

Мы ранее рассказывали, что известно о самом хостеле, в котором погибли люди. По информации в Сети, место в хостеле стоило от 2 тысяч тенге.