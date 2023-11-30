Пожар в хостеле Алматы: глава МЧС опроверг наличие среди жертв несовершеннолетнего

Глава МЧС на ответил, действительно ли среди погибших во время пожара в хостеле Алматы был несовершеннолетний гражданин Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты заявили, что среди казахстанцев распространялась информация, что среди погибших есть гражданин 2008 года рождения, то есть ему всего 15 лет. Они поинтересовались, кто несет ответственность за то, что несовершеннолетний студент колледжа жил в хостеле.

"Во время проверок данная информация не подтвердилась, несовершеннолетних лиц среди жителей хостела обнаружено не было. Все совершеннолетние", - сказал Сырым Шарипханов.

Заместитель начальника следственного управления ДП Алматы Айбат Мурзамадиев сообщил, что погибшие - уроженцы разных регионов страны.

"Разные регионы - Южно-Казахстанская область, Актау, Петропавловск, Кызылординская область, Мангистауская область, Шымкент, область Жетiсу, а также и иностранные граждане", - отметил он.

Пожар в хостеле в Алматы

Сегодня, 30 ноября, утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго – госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

На место происшествия прибыли аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев. Первым рейсом в Алматы вылетел также министр по ЧС Сырым Шарипханов.

По словам главы ДЧС Алматы, подвал переоборудовали в хостел незаконно.

Также стало известно, что постояльцами хостела были и иностранцы – граждане Узбекистана, Индии и Пакистана. По словам акима Алмалинского района, среди эвакуированных есть студенты-медики.

Стало также известно о том, что руководство сгоревшего хостела не заключали меморандум с вузами Алматы о сотрудничестве в части проживания студентов.

В связи с произошедшим была создана правительственная комиссия, которая займется расследованием причин и ликвидацией последствий пожара в хостеле в Алматы.

По факту пожара в хостеле было зарегистрировано уголовное дело.

Департамент полиции Алматы заявил, что установлены личности всех 13-ти погибших в результате пожара в хостеле в Алматы 30 ноября. Среди жертв ЧП девять казахстанцев и четыре иностранца.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших при пожаре. Он также заявил, что виновные в пожаре будут привлечены к ответственности.

Позже в Алмалинском районе Алматы рассказали, что семьям погибших в пожаре в хостеле Алматы казахстанцев выделят по 1 млн тенге.