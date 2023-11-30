"Стекла были защищенные": очевидец пожара в Алматы – о трудностях, с которыми столкнулись жильцы хостела

Очевидец пожара рассказал, что хостел мог стать настоящей ловушкой для постояльцев. По его словам, раньше здесь находился оружейный магазин, поэтому стекла установили защитные, передает NUR.KZ со ссылкой на Sputnik Казахстан.

Как сообщает Sputnik Казахстан, раньше в помещении хостела находился оружейный магазин.

"Когда мы выбрались с друзьями, там еще люди выходили – ломали стекла изнутри. Конечно, (у них – прим. ред.) у них не сразу получилось, потом я узнал, что эти стекла были сделаны специально для оружейного магазина.

То есть раньше там был оружейный магазин и эти стекла были не простые, а защищенные. И когда первый человек выбрался, он эти стекла начал камнем разбивать со стороны улицы, несколько человек смогли выйти", – сказал очевидец.

Также он рассказал про некую дверь в хостеле, которая всегда была закрыта и перегорожена предметами для ремонта – стремянкой, ведрами.

"Еще я заметил, что там (в хостеле – прим. ред.) была открыта дверь, которая была постоянно закрыта. Она была закрыта и перегорожена изнутри.

На момент, когда был пожар, она была уже открыта, но все так же была перегорожена, то есть там невозможно было пройти", – говорит парень.

Пожар в хостеле в Алматы

Сегодня, 30 ноября, утром в хостеле в Алматы случился пожар. В момент ЧП в хостеле находилось 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться.

Прибывшие спасатели обнаружили тела 13 человек.

В УОЗ южной столицы сообщили, что с места ЧП в больницы доставили двух человек. Одного после обследования отпустили на амбулаторное лечение, второго - госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.

На место происшествия прибыли аким Алмалинского района Айдар Жакибаев, глава Департамента по ЧС южной столицы Нурлан Атыгаев, аким Алматы Ерболат Досаев. Первым рейсом в Алматы вылетел также министр по ЧС Сырым Шарипханов.

Между тем, по словам главы ДЧС мегаполиса, подвал переоборудовали в хостел незаконно.

Позже стало известно, что постояльцами хостела были и иностранцы - граждане Узбекистана, Индии и Пакистана. По словам акима Алмалинского района, среди эвакуированных есть студенты-медики.

В акимате Алматы сообщали, что руководство сгоревшего хостела не заключало меморандум с вузами города о сотрудничестве в части проживания студентов.

Позже в Департаменте полиции Алматы сообщили, что установлены личности всех погибших в хостеле в Алматы: девять из 13-ти - казахстанцы.

Мы ранее рассказывали, что известно о самом хостеле, в котором погибли люди. По информации в Сети, место в хостеле стоило от 2 тысяч тенге.