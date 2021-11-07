Гибель шахтеров в Абае: в полиции возбудили уголовное дело

Иллюстративное фото: пресс-служба департамента полиции СКО

По факту ЧП на шахте "Абайская" возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Карагандинской области.

"По факту выброса газа на шахте в Абайском районе начато досудебное расследование по части 3 статьи 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Руководство и личный состав департамента полиции Карагандинской области выражает соболезнования семьям погибших шахтеров", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на шахте "Абайская" в Карагандинской области в результате выброса метана погибли 6 человек. Еще двое пострадали, они оба находятся в реанимации.

Обстоятельства произошедшего выясняет специальная комиссия. Аким Карагандинской области обещал оказать помощь семьям погибших шахтеров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1940943-gibel-shahterov-v-abae-v-politsii-vozbudili-ugolovnoe-delo/