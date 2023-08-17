ЧП произошло на шахте в Карагандинской области: есть пострадавшие

Шахта. Иллюстративное фото: andresr / Getty Images

На шахте "Казахстанская" в Карагандинской области загорелась контейнерная лента. Почти всех рабочих вывели на поверхность. Есть пострадавшие, сообщается на официальном сайте акимата региона.

Так, по информации пресс-службы "АрселорМиттал Темиртау", 17 августа в 10:05 на шахте "Казахстанская" в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Введен план ликвидации аварии.

На месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.

"Производят проветривание шахты (подача воздуха переведена в реверсивную позицию). К месту прибыли 3 отделения РЦШ "ПВАСС" (15 работников и 5 единиц техники) и ДЧС (8 сотрудников и 2 единицы техники)", – говорится в сообщении.

Дополнительно к месту следуют силы РЦШ "ПВАСС" (15 работников и 3 единицы техники) и ДЧС (8 сотрудников и 2 единицы техники).

Отмечается, что всего в шахте находилось 227 человек. Сейчас через фланговый ствол из шахты на поверхность выводят людей.

По последним данным, как сообщает акимат Карагандинской области, 224 работника уже вывели на поверхность.

"По предварительной информации, на месте к медикам обратились 13 человек с жалобами на головную боль, кашель. В настоящее время четверо госпитализированы: двое в Центральную больницу Шахтинска, двое – в Областной медицинский центр", – заявили в ведомстве.

По данным с официального сайта "АрселорМиттал Темиртау", шахта "Казахстанская" была сдана в эксплуатацию в июне 1969 году. Добываемые марки угля – КЖ, 1К.

Трагедия на шахте имени Ленина

Напомним, в ночь на 3 ноября прошлого года в Шахтинске Карагандинской области на шахте, принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. Погибли пятеро шахтеров.

После ЧП на шахте имени Ленина в Шахтинске было заведено уголовное дело и начато расследование.

Позже акимат Карагандинской области опубликовал список погибших.

Также глава региона ответил на вопрос о консервации шахты имени Ленина. По факту ЧП было заведено уголовное дело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2032861-chp-proizoshlo-na-shahte-v-karagandinskoy-oblasti-shahterov-nachali-evakuirovat/