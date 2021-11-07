ЧП произошло на шахте в Абае: из-за выброса метана погибли 6 человек, 2 пострадали

Иллюстративное фото: pixabay.com

ЧП произошло сегодня, 7 ноября, на шахте в городе Абае в Карагандинской области - из-за выброса метана погибли 6 человек, еще двое пострадали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на официального представителя МЧС Талгата Уали.

По данным МЧС, сообщение о ЧП поступило на пульт ДЧС в 9.30. Сообщалось, что в забое вентиляционного штрека в шахте Абайская произошел выброс метана.

По предварительной информации, в момент ЧП в шахте находилось 64 работника. В забое, где именно произошел выброс метана, предварительно, находились 8 работников.

К данному часу известно о 6 погибших и 2 пострадавших. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

По поручению премьер-министра Мамина на место происшествия выехала комиссия под руководством главы МЧС Юрия Ильина.

Обстоятельства и причины трагедии выясняются.

Произошедшее прокомментировал аким Карагандинской области Женис Касымбек на своей странице в Facebook.

По данным акима, сейчас на поверхность из шахты подняты 52 человека.

"В данный момент продолжаются спасательные работы. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших. Семьям погибших будет оказана необходимая помощь", - написал Касымбек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1940928-chp-na-shahte-v-karagandinskoy-oblasti-6-chelovek-pogibli-2-postradali/