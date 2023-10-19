До года может занять тушение пожара на шахте "Казахстанская", заявили в МЧС

Глава МЧС Сырым Шарипханов сегодня на брифинге в СЦК рассказал, когда потушат пожар в шахте "Казахстанская". Возгорание началось 17 августа, передает корреспондент NUR.KZ.

Сырым Шарипханов сообщил, что тушение пожара в шахтах – это процесс особый.

"Там пожар произошел в результате возгорания конвейерной ленты, огонь перешел на пласты породы. Тушение таких пожаров осуществляется их замыканием и ограничением доступа кислорода.

В связи с этим устанавливаются перемычки, они изготавливаются из специального гипсового раствора. Толщина этих перемычек может быть от 1 до 3 метров. Она должна также и защищать еще и от взрывов. Поэтому на данной шахте были возведены 25 таких перемычек. Там создаются специальные переходники – лючки, чтобы замерять температуру и уровень загазованности.

В данный момент эта работа производится. Тушение пожаров таким способом занимает длительное время", – пояснил министр.

В целом, по его словам, процесс тушения шахты может занять до года.

"Сейчас необходимо ожидать. Приведу пример, недавно одна из перемычек была проверена и там температура была высокая, задымление было, поэтому сейчас необходимо ожидать", – резюмировал глава МЧС.

ЧП на шахте "Казахстанская"

Напомним, утром 17 августа на шахте "Казахстанская", принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", произошло возгорание конвейерной ленты. В момент происшествия под землей находились 227 человек, 222 из них удалось эвакуировать. Оставшихся пятерых вскоре нашли мертвыми.

В результате ЧП также пострадали 13 шахтеров, в больницы были госпитализированы 11 человек, еще двоих направили на амбулаторное лечение.

По факту ЧП ведется расследование по части 3 статьи 277 УК РК – "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Между тем в полиции опровергли информацию об умышленном поджоге шахты.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, комментируя произошедшее, отмечал, что "продолжающиеся аварии на предприятиях, принадлежащих зарубежной компании, свидетельствуют о серьезном нарушении ею своих инвестиционных и прочих обязательств с соответствующими последствиями для последующего пребывания на казахстанском рынке".

В начале сентября стало известно, что работы на шахте "Казахстанская" остановили на неопределенное время.

А в середине прошлого месяца были озвучены результаты расследования происшествия. Министр по ЧС Сырым Шарипханов заявил, что была определена 100-процентная вина работодателя.

На прошлой неделе из шахты "Казахстанская" экстренно вывели рабочих, которые занимались установкой перемычек.