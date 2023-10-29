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"Открытых очагов горения нет": об обстановке на шахте имени Костенко рассказали в МЧС

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Шахта
Шахта. Иллюстративное фото: pixabay.com

На шахте имени Костенко, где прогремел взрыв, унесший жизни десятков человек, продолжаются аварийно-спасательные работы. В них задействованы свыше 40 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как рассказали в пресс-службе МЧС, аварийно-спасательные работы на шахте имени Костенко, где произошла трагедия, проводятся непрерывно.

По словам Мурата Катпанова, главы ДЧС Карагандинской области, на данный момент в аварийно-спасательных работах задействованы 8 отделений горноспасателей в количестве 44 человека, а также 12 единиц техники.

Отделения горноспасателей посменно проводят все необходимые мероприятия. Работы ведутся на двух добычных участках круглосуточно, сообщается в Telegram-канале министерства.

Силы горноспасателей сконцентрированы на поисках шахтеров – они осложнены отсутствием электроэнергии, большой протяженностью горных выработок, отсутствием доступа к отдельным затопленным выработкам, наличием множества разрушенных механизмов и сооружений.

Также ведутся работы по поднятию на поверхность тел обнаруженных погибших. Открытых очагов горения на месте аварии нет.

Непрерывно работают телефоны горячей линии: всего поступило порядка 400 звонков. 20 психологов оказывают экстренную психологическую помощь.

ЧП на шахте имени Костенко

Трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября. По предварительным данным, в шахте произошло возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров. Через некоторое время после возгорания, предположительно, последовал взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 человека.

Ранее подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. По его словам, взрывная волна была на 2 км.

Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". А президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Вчера Касым-Жомарт Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, а также заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Кроме того, Токаев поручил Вадиму Басину возглавить АМТ.

Также вчера президент провел заседание оперативного штаба по ликвидации аварии на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

После трагедии все шахты "АрселорМиттал Темиртау" на сутки приостановили работу.

Сегодня в МЧС сообщили, что число погибших шахтеров достигло 36 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2043014-otkrytyh-ochagov-goreniya-net-ob-obstanovke-na-shahte-imeni-kostenko-rasskazali-v-mchs/

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