Казахстанцы собрали около 5 млн долларов для пострадавших при землетрясениях в Турции

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Посол Турции в Казахстане на пресс-конференции в Астане рассказал, сколько средств собрали казахстанцы в помощь пострадавшим во время землетрясений в республике, передает корреспондент NUR.KZ.

Уфук Экиджи сообщил, что казахстанцы оказывали и гуманитарную помощь в виде продуктов и предметов первой необходимости, а также деньгами.

"Жители Казахстана оказывали и денежную помощь. На официальный счет, открытый специально для пострадавших от землетрясения, поступило около 5 млн долларов (2,2 млрд тенге – прим. ред.)", - отметил он.

В целом, по его словам, в Турции сейчас продолжаются работы по выявлению ущерба, нанесенного зданиям. На сегодняшний день обследовано около 1 млн 188 тысяч зданий. Из них 156 тысяч зданий находятся на грани разрушения или опасности обрушения.

Напомним, сегодня посол Турции в Казахстане рассказал о дальнейшей судьбе детей, чьи родители погибли в ходе разрушительных землетрясений. Также Экиджи высказался о том, отразилась ли трагедия на туристической привлекательности страны.

Помощь Казахстана Турции

После серии смертоносных землетрясений на юго-востоке Турции, произошедших 6 февраля, десятки стран откликнулись на помощь турецкой стороне. Среди них был и Казахстан – президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать экстренную помощь.

Таким образом, в Турцию направили казахстанских врачей и группы спасателей. Кроме того, президент поручил выделить турецкой стороне 1 млн долларов и гуманитарную помощь.

В это время в Казахстане начали собирать помощь для пострадавших. Пункты сбора заработали в Алматы и Астане. Однако на трагедии в Турции начали наживаться мошенники.

8 февраля президент Касым-Жомарт Токаев оставил запись в книге соболезнований в посольстве Турции в Астане. Записи в траурной книге, а также цветы и игрушки, оставляли также и рядовые казахстанцы.

Тем временем наши спасатели продолжали работу в пострадавших районах. А 14 февраля президент поручил направить Турции дополнительную гумпомощь.

К слову, казахстанские спасатели одними из первых прибыли на помощь после разрушительного землетрясения. Они рассказали, как находили пострадавших и погибших под завалами и отдыхали всего по три часа в сутки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2010602-kazahstantsy-sobrali-okolo-5-mln-dollarov-dlya-postradavshih-pri-zemletryaseniyah-v-turtsii/