"Спали три часа в сутки": казахстанские спасатели рассказали, как искали людей под завалами в Турции

Дамир с Лигой. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанские спасатели одними из первых прибыли на помощь после разрушительного землетрясения в Турции. Из республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК, который базируется в Алматы, отправились 33 человека и три собаки. Спасатели рассказали корреспонденту NUR.KZ, как находили пострадавших и погибших под завалами и отдыхали всего по три часа в сутки.

Один из спасателей - 23-летний Евгений Мустафин. В РОСО он пришел всего год назад, окончив медколледж. Он вспоминает - после случившейся трагедии в братской стране, на базе РОСО объявили сбор, на котором спасателям сообщили, что они отправятся на помощь в Турцию.

Собрав необходимые инструменты, медикаменты, снаряжение, запасную одежду и обувь и прочие необходимые вещи, сотрудники МЧС вылетели из Алматы.

Евгений. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Страха, признается Евгений, не было - работа требует большого терпения и серьезной физической и психологической подготовки. Но риск при работе существовал все время - в Турции продолжались афтершоки, а некоторые здания, даже устоявшие после первых толчков, грозили разрушиться от менее мощной встряски.

Евгений со своим чемоданчиком медикаментов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мы прибыли и в первый же день приступили к работе. Нам выделили четыре объекта, один из которых - не полностью разрушенное здание. У него сложились три этажа, а верхняя часть сохранилась. Это был очень опасный объект, чуть наклоненный, который из-за афтершоков мог рухнуть в любой момент. В первый же день мы нашли там тело человека", - делится спасатель.

По словам Евгения, зачастую приходилось ломать бетон, пробиваться к пострадавшим. В деле помогал аппарат, который улавливает даже малейшие звуки - дыхание и сердцебиение. С его помощью и с помощью собак удавалось разыскать живых людей, оказавшихся под завалами.

Евгений со своим чемоданчиком медикаментов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Собака Ерика (Берлыбеков, спасатель - прим.ред.), Джейкоб показала одно место, которое мы сразу прослушали этим аппаратом, услышали голоса и спасли троих человек, в том числе, маленьких детей. Их искали долго - пришлось пробиваться через бетон - три метра в глубину, еще пять - в сторону. Работали порядка трех суток", - говорит Евгений.

Молодой человек вспоминает - когда находили живых людей, у тех на глазах были слезы радости. Жалко было всех, говорит парень, но в работе спасателя нужно обладать хладнокровием, ведь иначе пострадавший, увидев панику у спасателей, может и сам впасть в дополнительный стресс.

Евгений. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Трудиться приходилось по 16 часов в сутки. Казахстанские ребята разделились на три смены по 8 часов - одна смена активно работала, вторая в этот момент была в резерве на случай, если понадобится помощь, а третья смена могла в это время отдохнуть.

Правда, говорит спасатель-кинолог Дамир Гизатулин, который работал на месте со своей собакой-малинуа Лигой, в реальности на отдых оставалось 2-3 часа. Работы не прекращались даже ночью. Он вспоминает - три человека - отец и два сына, которых спасли из-под завалов, пришли на следующий день поблагодарить казахстанских спасателей. К сожалению, не удалось спасти супругу спасшегося мужчины, ее обнаружили без признаков жизни.

Дамир с Лигой. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также нашли раненую женщину - у нее была повреждена нога, но пострадавшей удалось выжить. Практически все, кого находили живыми, говорит Дамир, были в сознании. Организм их был обезвожен, но даже находясь несколько суток без еды и воды, они смогли выжить. Люди до последнего не теряли надежду на спасение и всячески пытались привлечь к себе внимание стуками и криками.

"Мы объявляли минуту тишины, в то место, где был доступ, начинали кричать и потом слушали. В этот момент останавливали технику, только слушали", - делится Дамир.

Дамир с Лигой. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Нередко находили погибших - штаб собирал информацию, сколько, предположительно, в том или ином доме остается людей.

"После этого пускали собак. Собаки уже не обозначали живых, но Джейкоб стал поведением показывать тела. Для собак - это первый выезд, было много раздражителей - остатки пищи, запах тела, для собаки это - стрессовая ситуация. Но животные мобилизовались; кружились в одном месте или виляли хвостом и по поведению мы понимали, что там может быть погибший", - делится мужчина.

Подсчет погибших наши спасатели не вели - задача стояла, в первую очередь, спасти живых.

Дамир с Лигой. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Однажды нас подозвали местные - предположительно, в одном месте был ребенок. В итоге его действительно нашли, но, к сожалению, погибшим, вместе с его семьей. Больше всего было жалко родственников людей, которые оказались под завалами. Родные круглосуточно находились поблизости, ожидая", - говорит Дамир.

Он вспоминает, что некоторые люди даже не успели выбежать из трясущегося дома - тела находили на лестничных площадках. Были случаи, когда люди все же успели выйти, но по каким-то причинам вернулись обратно - и этот шаг стал смертельным.

В руинах находили животных - погибшую собаку и живую черепаху. Была и выжившая кошка. Найденные на месте вещи - документы, золото и ценные вещи, а также Коран - передавались полиции. Остальные вещи, которые уцелели и могли пригодиться, местные полицейские рекомендовали оставить на месте. Пользоваться ими, говорили они, уже никто бы не стал.

Дамир с Лигой. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На месте спасателям помогали и волонтеры, в том числе, казахстанцы - они служили переводчиками. Однако их нельзя было брать с собой на завалы, а потому в итоге казахстанским и турецким коллегам пришлось справляться своими силами - наши ребята уверяют, что успели выучить основы турецкого языка.

Местные жители - даже дети - старались облегчить труд спасателей - они приносили еду, сладости, кофе и чай. И со словами благодарности провожали их, когда казахстанцы уезжали.

Первый эшелон казахстанских спасателей прибыл в Алматы в минувшую субботу, пробыв в Турции 12 дней.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошла серия сильных землетрясений магнитудой до 7,6. Подземные толчки ощущались в десяти провинциях страны, где проживает порядка 13,5 млн человек, а также в Сирии и Ливане.

В результате произошедшего, согласно последним данным, в Турции и Сирии погибло больше 50 тысяч человек. Кроме того, в результате ЧП в Турции погибли три казахстанца.

Предварительно, ущерб экономике Турции от землетрясений оценили в 84 млрд долларов.

К слову, Казахстан выделил Турции в качестве помощи 1 млн долларов и 55 тонн гуманитарной помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2010535-spali-tri-chasa-v-sutki-kazahstanskie-spasateli-rasskazali-kak-iskali-lyudey-pod-zavalami-v-turtsii/