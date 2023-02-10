Тысячи спасотрядов из 75 стран: кто отозвался на помощь пострадавшим в Турции и Сирии

Спасатели в Турции. Фото: Mehmet Kacmaz / Getty Images

Вице-президент Турции Фуат Октай во время выступления в Координационном центре Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) сообщил, что в страну прибыло более шести тысяч поисково-спасательных отрядов из 75 стран мира, передает агентство "Анадолу".

Вице-президент Фуат Октай поблагодарил всех, кто прилагает усилия для спасения людей. Он сообщил, что в настоящее время на местах находятся 29 622 спасательные группы.

Кроме того, по его словам, из 75 стран в Турцию прибыли 6 тысяч 479 поисково-спасательных отрядов.

Напомним, что по поручению президента Касым-Жомарта Токаева из Казахстана в Турцию прибыли две группы казахстанских спасателей. Также глава государства распорядился выделить на помощь турецкой стороне 1 млн долларов.

Помощь от Казахстана начала получать и Сирия - первым бортом в страну поступили продукты, теплые вещи, зимние палатки, кровати и постельные принадлежности. Общий вес посылки составил 50 тонн.

Помощь Турции и Сирии от других стран

Помимо Казахстана на помощь Турции и Сирии откликнулись и другие страны.

К примеру, Соединенные Штаты направили в Турцию несколько гражданских поисково-спасательные групп, говорится на официальном сайте Минобороны страны.

Глава Пентагона Ллойд Остин во время разговора с турецким коллегой Хулуси Акаром пообещал постоянную помощь по мере развития потребностей Турции.

Кроме того, США отменили часть санкций в отношении Сирии и выделили стране 85 миллионов долларов гуманитарной помощи.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил ранее, что по поручению президента Владимира Зеленского Украина окажет гуманитарную и техническую помощь Турции, передает УНИАН.

Не осталась в стороне и Беларусь. Как сообщалось на официальном сайте МЧС страны, по поручению президента Александра Лукашенко в Турцию был направлен отряд для проведения аварийных и поисково-спасательных работ.

"Прорабатывается вопрос направления Беларусью груза гуманитарной помощи в Сирию", – говорилось в сообщении.

Россия направила в Турцию бригаду российских врачей - травматологов, нейрохирургов, хирургов, детских хирургов, анестезиологов-реаниматологов из ведущих федеральных медицинских центров Минздрава России, передает РИА Новости.

Страны-члены Организации тюркских государств тоже продемонстрировали солидарность с Турцией на фоне трагедии, передает "Анадолу".

Азербайджан направил в страну 7 самолетов и 14 грузовиков с гуманитарной помощью. В пострадавших районах работают сотни азербайджанских спасателей и десятки медиков.

Кроме того, Азербайджаном был развернут полевой госпиталь в зоне землетрясения.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил направить в Турцию группу из спасателей, медработников и психологов. В стране также запустили кампанию по сбору помощи.

Из Узбекистана в пострадавшие районы прибыли два самолета с поисково-спасательным отрядом МЧС в составе 100 человек со спецтехникой и гумпомощью.

Кроме того, в Турцию узбекская сторона направила десятки врачей и оборудование для развертывания полевого госпиталя.

Из Туркменистана в Турцию прибыл самолет со спасателями и медиками, а также гумпомощь и медикаменты.

Венгрия направила 156 своих специалистов для поисково-спасательных работ, которым помогает 28 собак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2008918-tysyachi-spasotryadov-iz-75-stran-kto-otozvalsya-na-pomosch-postradavshim-v-turtsii-i-sirii/