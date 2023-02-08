На трагедии в Турции наживаются мошенники: с людей собирали деньги "на нужды пострадавшим"

Банковская карта. Иллюстративное фото: pexels.com

Турецкие правоохранители задержали семь человек, распространявших дезинформацию в соцсетях о землетрясении и собиравших деньги якобы для помощи пострадавшим в результате ЧП, передает телеканал TRT Haber.

Главное управление безопасности Турции (EGM) объявило о выявлении 135 аккаунтов, размещавших в соцсетях ложные и провокационные посты о землетрясении.

Помимо этого, по данным издания, сотрудники управления безопасности выявили 16 сайтов, злоупотреблявших доверием граждан, и 4 аккаунта в соцсетях, которые пытались нажиться на всеобщей беде - они выдавали себя за официальные учреждения и собирали деньги с граждан якобы для помощи пострадавшим в результате землетрясения.

Турецкими правоохранителями обнаружены также три адреса криптокошельков, на которые предлагалось отправить средства для помощи пострадавшим.

По этому делу задержаны семь человек, еще один человек арестован и взят под стражу.

Напомним, согласно последним данным, в результате землетрясения в Турции и Сирии погибло больше 7,1 тыс. человек. Эрдоган объявил в стране недельный общенациональный траур.

Вчера в пострадавшие от землетрясения районы Турции прибыли казахстанские спасатели. Они уже приступили к поиску людей, оказавшихся под завалами обрушившихся зданий.

Между тем вчера же стало известно, что после землетрясения в Турции пропал гражданин Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2008482-na-tragedii-v-turtsii-nazhivayutsya-moshenniki-s-lyudey-sobirali-dengi-na-nuzhdy-postradavshim/