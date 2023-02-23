Посол Турции в Казахстане: Пока нет информации о массовых отменах бронирования для туристов

Чемодан. Иллюстративное фото: pexels.com

Чрезвычайный и полномочный посол Турции в Казахстане Уфук Екиджи на пресс-конференции в посольстве в Астане рассказал, как отразились землетрясения на туристической привлекательности Турции, передает корреспондент NUR.KZ.

Уфук Екиджи сообщил, что многие казахстанцы предпочитают отдых в Турции.

"400-450 тысяч граждан Казахстана посещали Турцию до пандемии. После пандемии это количество увеличилось до 700 тысяч граждан. Турция принимает порядка 40 млн туристов…

Туристы предпочитают побережный отдых и исторические места. В зоне бедствия также были исторические места, они, к сожалению, также пострадали, сейчас будут вестись работы по их восстановлению", – отметил он.

По его словам, до начала турсезона есть пара месяцев.

"В нашей стране будут проведены все меры, чтобы принять гостей. Анталья, Алания находятся в порядке 600 км от зоны землетрясения. Пока нет информации о массовых отменах бронирования для туристов.

Среди моих знакомых, иностранных граждан есть много тех, кто желает посетить Турцию с туристической целью. Я считаю, что нет никаких предпосылок для волнений, и туристический сезон будет нормально проходить", – заверил спикер.

Напомним, что на сегодняшней пресс-конференции посол Турции в Казахстане рассказал о дальнейшей судьбе детей, которые остались без родителей после землетрясений.

Что произошло в Турции

6 февраля на юго-востоке Турции произошли разрушительные землетрясения магнитудой до 7,6, жертвами которого стали десятки тысяч человек. Стихийное бедствие затронуло 10 провинций, в которых проживает 13,5 млн человек. В результате происшествия разрушены здания, дороги, инфраструктура.

Предварительно, ущерб от серии землетрясений в Турции оценили в 84 млрд долларов.

А в начале недели европейские сейсмологи зафиксировали еще одно землетрясение на границе Сирии и Турции. В результате сотни человек пострадали, есть также погибшие.

Что делать казахстанцам, если они попали в ЧС в чужой стране?

Ранее официальный представитель МИД Айбек Смадияров рассказал, какие действия должен предпринять гражданин РК, если попал в ЧС в чужой стране. По его словам, в первую очередь нужно обратиться в дипломатические учреждения Казахстана в этой стране.

На официальном сайте Министерства иностранных дел опубликована памятка для казахстанцев, выезжающих в другую страну.

При выезде за границу рекомендуется проверить действительность ваших проездных документов. Убедитесь в правильности указания в вашем паспорте фамилии, имени, отчества (в том числе и в латинской транслитерации), даты и места рождения, сведений о детях, срока действия паспорта (срок действия паспорта не должен истекать менее чем за 6 месяцев после окончания поездки).

Запишите телефоны посольств или консульских учреждений РК в стране предстоящего пребывания, которые указаны на сайте.

При вывозе из Казахстана иностранной валюты в размере, превышающем эквивалент трех тысяч долларов США, необходимо письменно задекларировать вывозимую сумму.

Казахстанцы могут вывозить из страны наличную иностранную валюту в размере, не превышающем эквивалент 10 тысяч долларов США, без предоставления документов, подтверждающих происхождение вывозимой наличной иностранной валюты. В случае вывоза валюты в размере, превышающем эту сумму, необходимо предоставить подтверждающие документы.

Гражданам, выезжающим в тропические страны, рекомендуются прививки против дифтерии, столбняка, полиомиелита. При выезде в страны Африки (южнее Сахары) и Латинской Америки обязательна прививка против желтой лихорадки. Паломникам в Мекку рекомендуется антименингококковая вакцинация. В случаях длительного пребывания в странах Африки и Юго-Восточной Азии целесообразна прививка против гепатита В.

Перед поездкой за границу на учебу, работу или для постоянного проживания следует заблаговременно легализовать или апостилировать свои документы. В первую очередь это относится к документам об образовании, свидетельствам, выданным органами ЗАГС, документам, касающимся имущественных отношений и вопросов социального обеспечения.

Необходимо учитывать, что во многих странах установлен запрет или частичные ограничения на ввоз продуктов питания, алкогольной продукции, табачных изделий. Например, в мусульманских странах не разрешается ввозить любую алкогольную продукцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010592-posol-turtsii-v-kazahstane-poka-net-informatsii-o-massovyh-otmenah-bronirovaniya-dlya-turistov/