Где принимают гуманитарную помощь для Турции в Казахстане
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В Казахстане собирают помощь для пострадавших из-за разрушительного землетрясения в Турции. Желающие ее оказать могут принести необходимые вещи и перечислить средства, передает корреспондент NUR.KZ.
Так, Министерство информации и общественного развития опубликовало сообщение о сборе помощи в столице Казахстана.
"Гуманитарная помощь собирается по адресу: город Астана, улица Кабанбай батыра, 11/5, 5 этаж, 505 кабинет (Национальная волонтерская сеть). Также гуманитарная помощь собирается во всех городах республиканского значения и областных центрах в офисах региональных фронт-офисов волонтеров Birgemiz и будет транспортирована в Национальную волонтерскую сеть для передачи в посольство Турции в Республике Казахстан", – говорится в сообщении.
Отмечается, что необходимы следующие предметы:
- одеяла, спальные мешки;
- термосы, ручной фонарь, пауэрбанк;
- подгузники, средства личной гигиены (прокладки гигиенические);
- зимняя одежда (для взрослых и детей важно: вещи должны быть новыми), пальто-куртки, плащи-дождевики, ботинки, сапоги, свитеры, брюки, перчатки, шарфы, шапки, носки, нижнее белье и другие материалы.
Также принимается финансовая помощь - реквизиты можно найти в Telegram-канале МИОР.
О сборе помощи сообщил и посол Турции в Казахстане Уфук Екиджи. По его словам, люди стали открывать счета для сбора средств, чтобы в дальнейшем направить их пострадавшим.
"На наших официальных страницах в соцсетях тоже была предоставлена информация о том, что такой счет в Казахстане также открыт. Сейчас речь идет о том, что казахстанской стороной также будет открыт специальный счет по сбору средств, поэтому большая просьба брать информацию из официальных источников, чтобы не стать жертвами мошенников, которые могут использовать эту ситуацию в свою пользу.
Мы также продолжаем прием гуманитарной помощи - вещами, кто хочет помочь. Сбор организован у нас в посольстве, и в других наших представительствах на территории Казахстана - это генконсульство в Алматы и генконсульство в Актау", – заявил Екиджи.
Кроме того, объявление о сборе помощи опубликовало консульство Турции в Астане.
Ранее правительством Казахстана было принято решение о направлении двух самолетов МЧС для поисково-спасательных работ. Также правительство приняло решение о выделении 1 млн долларов в качестве экстренной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции.
В 10 провинциях, которые пострадали от землетрясения, было объявлено ЧП сроком на 3 месяца - в течение этого периода будут проводиться необходимые восстановительные работы.
Напомним, что президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать помощь турецкой стороне.
Также сообщалось, что турецкие правоохранители задержали семь человек, распространявших дезинформацию в соцсетях о землетрясении и собиравших деньги якобы для помощи пострадавшим в результате ЧП.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008699-gde-prinimayut-gumanitarnuyu-pomosch-dlya-turtsii-v-kazahstane/