Где принимают гуманитарную помощь для Турции в Казахстане

Землетрясение в Турции. Фото: Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

В Казахстане собирают помощь для пострадавших из-за разрушительного землетрясения в Турции. Желающие ее оказать могут принести необходимые вещи и перечислить средства, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, Министерство информации и общественного развития опубликовало сообщение о сборе помощи в столице Казахстана.

"Гуманитарная помощь собирается по адресу: город Астана, улица Кабанбай батыра, 11/5, 5 этаж, 505 кабинет (Национальная волонтерская сеть). Также гуманитарная помощь собирается во всех городах республиканского значения и областных центрах в офисах региональных фронт-офисов волонтеров Birgemiz и будет транспортирована в Национальную волонтерскую сеть для передачи в посольство Турции в Республике Казахстан", – говорится в сообщении.

Отмечается, что необходимы следующие предметы:

одеяла, спальные мешки;

термосы, ручной фонарь, пауэрбанк;

подгузники, средства личной гигиены (прокладки гигиенические);

зимняя одежда (для взрослых и детей важно: вещи должны быть новыми), пальто-куртки, плащи-дождевики, ботинки, сапоги, свитеры, брюки, перчатки, шарфы, шапки, носки, нижнее белье и другие материалы.

Также принимается финансовая помощь - реквизиты можно найти в Telegram-канале МИОР.

О сборе помощи сообщил и посол Турции в Казахстане Уфук Екиджи. По его словам, люди стали открывать счета для сбора средств, чтобы в дальнейшем направить их пострадавшим.

"На наших официальных страницах в соцсетях тоже была предоставлена информация о том, что такой счет в Казахстане также открыт. Сейчас речь идет о том, что казахстанской стороной также будет открыт специальный счет по сбору средств, поэтому большая просьба брать информацию из официальных источников, чтобы не стать жертвами мошенников, которые могут использовать эту ситуацию в свою пользу.

Мы также продолжаем прием гуманитарной помощи - вещами, кто хочет помочь. Сбор организован у нас в посольстве, и в других наших представительствах на территории Казахстана - это генконсульство в Алматы и генконсульство в Актау", – заявил Екиджи.

Кроме того, объявление о сборе помощи опубликовало консульство Турции в Астане.

Ранее правительством Казахстана было принято решение о направлении двух самолетов МЧС для поисково-спасательных работ. Также правительство приняло решение о выделении 1 млн долларов в качестве экстренной помощи для пострадавших от землетрясения в Турции.

В 10 провинциях, которые пострадали от землетрясения, было объявлено ЧП сроком на 3 месяца - в течение этого периода будут проводиться необходимые восстановительные работы.

Напомним, что президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству оказать помощь турецкой стороне.

Также сообщалось, что турецкие правоохранители задержали семь человек, распространявших дезинформацию в соцсетях о землетрясении и собиравших деньги якобы для помощи пострадавшим в результате ЧП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008699-gde-prinimayut-gumanitarnuyu-pomosch-dlya-turtsii-v-kazahstane/