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      "Она моя жена, из-за тебя мы разводимся": свидетель рассказала о покушении на Берденова

      Опубликовано:

      Руслан Берденов
      Руслан Берденов. Фото: instagram.com/ruslan_berdenov

      На судебном заседании по делу о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова подсудимый Ернар Жиембай заявил, что причиной стала ревность. Также дала показания свидетель, передает МИА "Казинформ".

      По словам Ернара Жиембая, его супруга часто ставила ему в пример Руслана Берденова, называя его "мускулистым, энергичным и перспективным". Сам потерпевший, по его утверждению, лестно отзывался о его супруге, а при личных беседах говорил: "Ты сам блатной, и жена у тебя красивая", что становилось поводом для ссор в семье.

      При этом представитель потерпевшего Женыс Тыныбек говорит, что, зная Берденова как отца четверых детей, он не верит в то, что тот мог бы что-либо говорить чужой жене.

      Первым свидетелем по делу выступила фельдшер Арай Камытбекова. По ее словам, в момент происшествия она находилась недалеко и снимала с подругой видео для TikTok. Нападение она видела.

      Свидетель говорит, что подсудимый выглядел подавленным. Потом она услышала выстрелы и побежала к месту происшествия. Там, по ее словам, она услышала, как Жиембай сказал: "Убью!" и "Она же моя жена, из-за тебя мы разводимся". Позже она увидела, как подозреваемого уводят с места преступления.

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      Руслан Берденов был в крови, он получил ранение руки и бока, фельдшер оказала ему первую медицинскую помощь.

      Покушение на замакима Шымкента

      21 апреля возле акимата города неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали. 12 мая стало известно, что пострадавшего выписали из больницы.

      Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

      После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения.

      28 июля по резонансному делу прошло предварительное слушание. Прокурор зачитал обвинительное заключение. Из него следовало, что подсудимый произвел в чиновника пять выстрелов из охотничьего ружья и попытался сделать контрольный, однако у него закончились патроны.

      Также был озвучен мотив преступления. По версии следствия, после назначения Руслана Берденова подозреваемого попросили уйти с работы по собственному желанию. Мужчина, не желая покидать должность, в состоянии стресса выпил алкоголь, взял охотничье ружье и вечером того же дня совершил нападение.

      Сегодня началось главное судебное разбирательство. Самого Руслана Берденова на нем не было из-за состояния здоровья. Подсудимый заявлял, что замакима говорил, что его жена красивая и несколько раз ставил ей лайки под фото в Instagram.

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      Нападение на замакима Шымкента
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