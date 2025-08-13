Помощника Руслана Берденова допросили по делу о покушении

Сегодня на заседании по делу о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова заслушали новых свидетелей, передает МИА "Казинформ".

По словам помощника Руслана Берденова Талапа Рахымбердиева, он несколько раз встречался с подсудимым на совещаниях и не видел, чтобы между ним и его руководителем были ссоры или разногласия. При этом на одном из совещаний презентация Ернара Жиембая была не подготовлена, а его внешний вид не соответствовал официальному дресс-коду.

По словам свидетеля, после второго совещания подсудимый несколько раз просил организовать ему встречу с Берденовым, а также связывался с ним по телефону. Кроме того, как-то в разговоре он упомянул, что собирается зайти к заместителю акима домой.

Также помощник подтвердил, что знал о намерении Жиембая уволиться за месяц до инцидента, однако причина увольнения ему неизвестна.

Свежая публикация по теме: Выстрелы в замакима Шымкента приняли за салют

В ходе процесса допросили и главного специалиста управления строительства Амангали Кенжебекова, который отвечает за ведение личных дел сотрудников на работе.

По его словам, перед преступлением замглавы его ведомства Ердаулет Ажибаев интересовался у него, написал ли руководитель ТОО "Турғын уй Шымкент" Ернар Жиембай заявление об увольнении по собственному желанию.

"Я связался с Жиембаем и спросил его о заявлении. Он ответил: "Мне дали месяц, я так понимаю", - сообщил Амангали Кенжебеков.

На его слова подсудимый заявил, что не получал никаких указаний о применении дисциплинарного взыскания или увольнении.

Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали. 12 мая стало известно, что пострадавшего выписали из больницы.

Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения.

28 июля по резонансному делу прошло предварительное слушание. Прокурор зачитал обвинительное заключение. Из него следовало, что подсудимый произвел в чиновника пять выстрелов из охотничьего ружья и попытался сделать контрольный, однако у него закончились патроны.

Также был озвучен мотив преступления. По версии следствия, после назначения Руслана Берденова подозреваемого попросили уйти с работы по собственному желанию. Мужчина, не желая покидать должность, в состоянии стресса выпил алкоголь, взял охотничье ружье и вечером того же дня совершил нападение.

6 августа началось главное судебное разбирательство, на котором подсудимый Ернар Жиембай сделал ряд заявлений. В частности, он утверждал, что мотивом преступления была ревность. Позже замакима Шымкента назвал доводы обвиняемого манипуляцией и враньем.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.