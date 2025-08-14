Переживший покушение Руслан Берденов сделал заявление о коллеге по акимату Шымкента

Заместитель акима Шымкента Руслан Берденов опровергнул информацию о том, что задержанный сегодня в городе чиновник является "его человеком", передает NUR.KZ.

Руслан Берденов на своей странице в Instagram опубликовал заявление о задержании экс-руководителя управления архитектуры и градостроительства Шымкента.

"Очередной фейковый вброс в информационном пространстве в мой адрес. Хочу опровергнуть распространяемую некоторыми источниками информацию о задержанном сегодня Армане Абдешове.

Любые утверждения о том, что он является "моим человеком", не имеют под собой никаких оснований. Я не имею к нему никакого отношения. Его назначение на должность состоялось ещё до моего прихода в акимат. Прошу представителей СМИ и авторов каналов тщательно перепроверять факты перед публикацией и не вводить людей в заблуждение", - сказано в заявлении.

По данным МИА "Казинформ", в Шымкенте был задержан глава управления архитектуры Арман Абдешов. По предварительным данным, он был доставлен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".

Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали, а затем выписали из больницы.

Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения.

Сейчас в суде идет главное судебное разбирательство. Прокурор зачитал обвинительное заключение. Также был озвучен мотив преступления.

Кроме того, подсудимый Ернар Жиембай сделал ряд заявлений. В частности, он утверждал, что мотивом преступления была ревность. Позже замакима Шымкента назвал доводы обвиняемого манипуляцией и враньем.

Кроме того, видео покушения на замакима Шымкента Руслана Берденова показали в суде.

