      Видео покушения на замакима Шымкента Руслана Берденова показали в суде

      Опубликовано:

      Руслан Берденов
      Руслан Берденов. Фото: instagram.com/ruslan_berdenov

      В Шымкенте продолжается судебный процесс по делу о покушении на замакима города Руслана Берденова. Сегодня в суде показали видео с места происшествия, передает КТК.

      В Шымкенте продолжается судебный процесс по делу о покушении на замакима города Руслана Берденова. На заседаниях сам пострадавший пока не присутствует, заявив, что выступит в суде после полного восстановления.

      Сегодня в суде дали показания коллеги Берденова и обвиняемого - бывшего руководителя ТОО "Тургын уй Шымкент" Ернара Жиембая. Свидетели завили, что Жиембай нарушал субординацию, пренебрегал дресс-кодом, но при этом жалоб на его работу и дисциплинарных взысканий не было.

      По версии следствия, за месяц до происшествия Берденов предложил Жиембаю уволиться по собственному желанию, что могло стать одной из причин конфликта.

      Сам обвиняемый утверждает, что не собирался убивать замакима, а хотел "припугнуть" из-за ревности. По его словам, Берденов проявлял внимание к его супруге в социальных сетях.

      На сегодняшнем заседании впервые показали видео нападения, изъятое полицией с камер наружного наблюдения. На записи зафиксирован сам момент выстрела.

      Источник: КТК

      Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали, а затем выписали из больницы.

      Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения.

      Сейчас в суде идет главное судебное разбирательство. Прокурор зачитал обвинительное заключение. Также был озвучен мотив преступления.

      Кроме того, подсудимый Ернар Жиембай сделал ряд заявлений. В частности, он утверждал, что мотивом преступления была ревность. Позже замакима Шымкента назвал доводы обвиняемого манипуляцией и враньем. Свои показания дают свидетели.

