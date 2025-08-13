Выстрелы в замакима Шымкента приняли за салют

Еще два свидетеля сегодня дали свои показания по делу о покушении заместителя акима Шымкента Руслана Берденова - девушка, которая была на месте происшествия, и друг подсудимого, передает МИА "Казинформ".

По словам свидетеля Гаухар Нуржановой, в тот день она находилась недалеко от места происшествия и услышала шум, как будто что-то взрывалось. Сначала ей показалось, что это салют, при этом звуки повторились больше двух раз. Ее подруга быстро поняла, что стреляют, поэтому сказала ей пригнуться.

После чего она увидела лежащего на земле человека и первая подбежала к нему. На мужчине была белая рубашка, сквозь которую проступала кровь. Она и ее подруга остались на месте происшествия и ждали приезда "скорой".

Гаухар Нуржанова говорит, что сняла с себя безрукавку и подложила ее под голову раненому.

"Когда Ернар Жиембай (подсудимый - прим. ред.) лежал на земле, сверху на нем сидел мужчина. Сначала он просто лежал, потом попытался подняться и сказал: "Я пойду и убью тебя. Из-за тебя мы разводимся", - заявила в суде свидетель.

Также дал показания свидетель со стороны обвиняемого Баглан Момынов. Он рассказал, что Ернар Жиембай - его близкий старый друг, они общаются семьями.

В тот день он попросил Баглана Момынова подъехать в район его дома. После чего взял сумку из машины и положил ее в его багажник. Мужчина не смотрел, что было в сумке. Затем Баглан Момынов поехал в мечеть на намаз. Оттуда - сразу направился домой.

"Я объяснил ему, что не смогу поехать на охоту - у меня были другие планы", - рассказал свидетель.

По его словам, о преступлении он узнал уже из новостей. В тот день он со своим коллегой ездил по рабочим делам. Сам он занимается строительством. Этот же коллега сообщил, что в какой-то момент Ернар Жиембай забрал сумку из его багажника.

Напомним, 21 апреля возле акимата Шымкента неизвестный стрелял в заместителя акима города Руслана Берденова. Чиновника экстренно госпитализировали и прооперировали, а затем выписали из больницы.

Подозреваемый был задержан. По факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. После появились разные версии преступления. По одной из них, нападение произошло из-за увольнения.

Сейчас в суде идет главное судебное разбирательство. Прокурор зачитал обвинительное заключение. Также был озвучен мотив преступления.

Кроме того, подсудимый Ернар Жиембай сделал ряд заявлений. В частности, он утверждал, что мотивом преступления была ревность. Позже замакима Шымкента назвал доводы обвиняемого манипуляцией и враньем. Свои показания дают свидетели.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.