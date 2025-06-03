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Дело об убийстве Шерзата Болата: прямая трансляция из зала суда 3 июня

Опубликовано:

Суд по делу об убийстве Шерзата Болата
Судебное заседание. Фото: t.me/Jogargy_sot

В Талдыкоргане продолжается судебный процесс по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата, которое произошло в октябре 2024 года. В суде идут прения, передает NUR.KZ.

Процесс проходит в здании специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетісу в Талдыкоргане.

Дело ведет судья Ержан Жанузаков. На стороне гособвинения - прокуроры Дана Сарсембай и Ержан Куракбаев.

Очередное судебное заседание 3 июня планируется начать в 10:00.

Напомним, 16-летний подросток Шерзат Болат погиб в результате групповой драки, которая произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в потасовке пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

Их обвиняют в убийстве, покушении на убийство, хулиганстве и недонесении о преступлении.

Никто из подсудимых не признал свою вину полностью. Они отказались от суда присяжных.

Также стало известно, какие суммы для возмещения материального ущерба и морального вреда родители подростка требуют от подсудимых.

Вчера после рассмотрения ходатайств суд перешел к стадии судебных прений.

Первым в прениях выступил государственный обвинитель. Затем выступили представители потерпевших, адвокаты подсудимых и общественные защитники из числа их близких родственников.

Так, адвокат обвиняемого в убийстве заявил, что нет оснований судить Шынасыла за причинение смерти Шерзату Болату. По словам Жумана Абенова, подростка мог ранить его родной отец.

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Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2251668-delo-ob-ubiystve-sherzata-bolata-pryamaya-translyaciya-iz-zala-suda-3-iyunya/