"Даже в 90-х у преступников не было столько жестокости": адвокат семьи Шерзата выступил в суде

Адвокат семьи убитого Шерзата Болата Мейрман Шекеев выступил в суде на прениях. Он заявил о том, что в 90-е преступления были не столь жестокими, как то, что произошло с Шерзатом, передает NUR.KZ.

По словам адвоката, подсудимые не останавливались, пока соседи не начали выходить из распложенной поблизости пятиэтажки.

"Умышленно причиняли вред при матери и бабушке, при родных. Мать кричала: "Это мой ребенок, престаньте, прекратите!". Тем не менее, они продолжали с особой жестокостью избивать ребенка и Гайыпбаева (дядю Шерзата Болата - прим. ред.). Мы должны помнить, что у Гайыпбаева тоже там была мать, бабушка Шерзата. Но тем не менее они на глазах матери толпой накинулись, начали избивать. Даже в 90-х, наверное, у преступников не было столько жестокости.

Они даже не думали, не боялись, что делают это при свидетелях и соседях, которые жили в пятиэтажке. Невозможно не удивиться этой жестокости. Если бы не эта видеозапись из пятиэтажки, подсудимые сказали бы, что их вообще там не было. И они уверены в своей безнаказанности из-за прошлых дел", - сказал адвокат.

По его словам, даже при наличии этой видеозаписи подсудимые не признают вину.

"Даже видя свои действия, они все равно не унимаются и не признают свои действия, свои преступления. Даже учитывая, что они несколько раз уже привлекались по статьям. А Белгожаев осужден был на два года в прошлом году, но результата не было. Согласно видеозаписи Белгожаев пинает правой ногой Гайыпбаева, потом по голове рукояткой бьет и пинает по голове Шерзата.

Дархан Аскентай, который хочет выставить себя жертвой, в 2019 году тоже был осужден. Он тоже был привлечен к уголовной ответственности. Аскентай имеет прямое участие в смерти Шерзата. Но он уверен, что уйдет от ответственности. Все это начал Дархан. Согласно их показаниям, он показал чек Каржаубаю (отцы Шерзата Болата Нурымову - прим. ред.), но тот ответил, что даже если не поступили деньги, потом, значит, поступят. Но все равно Аскентай не унимался и позвал своих друзей и начал эту драку и начал его маму материть, Шерзат не выдержал", - сообщил адвокат.

Он привел детали происшествия и напомнил, что Каржаубай вынес Аскентаю воду. Адвокат задался вопросом, почему подсудимый ждал соучастников, и пришел к мнению, что тот хотел начать драку.

Шекеев уверяет, что, если бы Шерзат и воспользовался ружьем, то остался бы жив.

"Даже если бы он в кого-нибудь попал из них, то Шерзат бы остался жив. Даже если бы он отсидел, но все равно бы он вернулся, остался бы жив. Любая мать хочет, чтобы ее ребенок пережил ее смерть. И всегда ребенок останется ребенком для любой матери.

Согласно закону, Казахстан считает себя демократической страной. И самой главной ценностью является жизнь человека. По Конституции также. У каждого есть право на жизнь. И никто не имеет права ее отнимать. И здесь подсудимые, их действия привели к тому, что не только одного человека убили, они всю семью здесь убили", - говорит юрист.

По его мнению, вина подсудимых доказана полностью. Он уверен, что преступление совершено с особой жестокостью, умышленно, группой лиц, которые отдавали отчет в своих действиях.

"Они видели, как Шерзат убегал после получения этого ножевого ранения. На 60 метров убежал, и все равно они побежали за ним, чтобы добить. Его по голове били, целились в жизненно важные органы.

За короткое время Шерзат стал символом борьбы за справедливость. Даже после справедливого решения никто его не воскресит. И несправедливый приговор только посыплет соль на рану родителей. Вся безнаказанность до этого дня и привела к этому печальному исходу - смерти Шерзата. Это дело даст оценку действиям прокурора, вообще всей системе правосудия в Казахстане", - говорит Шекеев.

Он добавил, что пока Шерзат истекал кровью, его добивали толпой. Адвокат потребовал справедливости, законности, а также назначить строгое наказание всем подсудимым.

"Просим учесть ту психологическую и психоэмоциональную травму, которую получили потерпевшие. И просим полностью, в полной мере удовлетворить ходатайство о моральном ущербе. Потому что смерть Шерзата породила большой резонанс. Если в этом случае не будет строгого наказания, то тогда не за горами и следующая смерть. Шерзат не воскреснет, но правосудие должно восторжествовать. И это хоть немного поможет его матери, осушит ее слезы.

Просим хоть немного уравновесить весы закона, законности, правосудия и удовлетворить ходатайство потерпевшей стороны. Мы просим вас не только на законность ссылаться, но и на законы человечности, правопорядка. Просим совершить правосудие в отношении этих подсудимых. Все в ваших руках, уважаемый суд", - заявил адвокат.

Он отметил, что судья должен учесть не только преступление, которое произошло, но и чувства родителей.

"Просим подсудимым назначить самое строгое наказание, потому что они умышленно совершили это преступление с особой жестокостью. Возмещение морального и материального ущерба тоже просим удовлетворить, потому что они лишились ребенка. В заключение хотел бы сказать, что здесь вина не одного человека, а целой группы. И мы не можем молчать об этом, мы должны об этом говорить. Уже в течение нескольких месяцев мы предоставляли доказательства их вины. Просим принять справедливое решение. Все в ваших руках. Проявите уважение к Шерзату", - заключил Мейрман Шекеев.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

Никто из подсудимых не признал свою вину полностью. Они отказались от суда присяжных.

Ранее судья Ержан Жанузаков сделал замечание адвокату потерпевшей стороны Мейрману Шекееву из-за видео в Instagram.

Сегодня в суде начались прения. Первой выступила гособвинитель Дана Сарсембай, которая подробно описала все обстоятельства преступления, унесшего жизнь 16-летнего Шерзата Болата.

Также прокурор по делу об убийстве Шерзата Болата Дана Сарсембай озвучила сроки, которые гособвинение запрашивает для подсудимых.