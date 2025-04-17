Дело об убийстве Шерзата Болата: что известно о подсудимых

Сегодня в суде озвучили информацию о тех, кто оказался на скамье подсудимых по делу об убийстве Шерзата Болата. Это девять человек, среди них один несовершеннолетний, передает NUR.KZ.

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Сегодня в суде в Талдыкоргане озвучили информацию о тех, кто оказался на скамье подсудимых по делу об убийстве Шерзата Болата:

Абзал Шынасыл, 24 мая 2000 года рождения, гражданин Республики Казахстан, уроженец Талгара, казах. Среднее образование, временно безработный, не женат. Ранее не судим. Обвинительный акт получил. К суду готов частично. Его защитник Абенов сообщил, что дело объемное, и они не могут озвучить позицию полностью. Подсудимый не признал вину.

Равиль Сакиев, 24 июля 1998 года рождения, казах, уроженец Талгара, гражданин Республики Казахстан, среднее образование. Работал администратором в ресторане, не женат, проживает с родителями. Ранее судим (ограничение свободы). Судимость погашена. Обвинительный акт получил, к суду не готов, свою позицию не обговорил с адвокатом.

Шынгыс Белгожаев, 2000 года рождения, уроженец Талгара, казах, гражданин Республики Казахстан. Высшее образование, работал методистом в специализированной детско-юношеской спортивной школе Алматы. Проживал в Талгаре. Был судим в 2015 году по статье 106 УК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), приговорен к ограничению свободы. Не женат. Обвинительный акт получил, к суду готов.

Дархан Аскентай, 1998 года рождения, казах, гражданин Республики Казахстан. Среднее образование, временно безработный, родителей нет, есть три сестры, не женат. Ранее привлекался в 2017 году, дело прекращено на стадии следствия. К судебному заседанию готов.

Нуркияс Ильясов, 1998 года рождения, уроженец Талгара, казах, гражданин Республики Казахстан. Среднее образование, безработный, не женат, живет с родителями. Ранее судим в 2023 году по статье 106 УК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Обвинительный акт получил, к суду готов.

Азамат Токтаубаев, 12 сентября 2000 года рождения, казах, гражданин Республики Казахстан, среднее образование. Занимался частным предпринимательством. Женат. Был ранее судим, в 2024 году приговорен к 7 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности. Копию обвинительного акта получил, к суду готов.

Нурбол Токтаубаев, 19 апреля 1996 года рождения, казах, гражданин Республики Казахстан, среднее образование. Работает оператором спецтехники. Женат, ранее не судим. Копию обвинительного акта получил, к суду готов.

Дидар Калиахмет, 1998 года рождения, казах, гражданин Республики Казахстан, уроженец Талгара. Среднее образование. Работает водителем, женат. У него двое несовершеннолетних детей. Ранее не судим.

И. Д., 2007 года рождения, уроженец Талгара, казах, гражданин Республики Казахстан. Учащийся 11 класса школы, копию обвинительного акта получил, к суду готов.

Убийство Шерзата Болата

В ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре произошел конфликт в магазине, который арендует семья Болат.

В результате потасовки двое парней были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Погибшим оказался 16-летний сын продавца Шерзат.

В полиции Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего. По данному делу задержали 11 человек. Перед судом предстали 9 человек.

В январе этого года стало известно, что досудебное расследование по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата завершили. Об этом сообщила адвокат семьи убитого.

10 апреля в Талдыкоргане состоялись предварительные слушания по делу. Прокурор зачитал обвинительный акт и озвучил хронологию преступления. Подсудимые по делу об убийстве Шерзата Болата отказались от суда присяжных.