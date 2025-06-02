Адвокат просила возбудить дело против Шерзата Болата, его отца и дяди

Адвокат подсудимого Дидара Калиахмета просила вынести отдельное решение в рамках Уголовного кодекса в отношении погибшего Шерзата Болата, его отца и дяди, передает NUR.KZ.

Сегодня в ходе прений адвокат подсудимого Дидара Калиахмета Гаухар Баймуханова заявила, что Шерзата Болата, его отца Каржаубая Нурымова и Нурканата Гайыпбаева нужно привлечь к ответственности по статье о хулиганстве.

"Во время прений Мейирман Шекеев подтвердил, что огнестрельное оружие действительно было применено его подзащитными. Принимая во внимание видеозаписи, где видно, что Каржаубай Нурымов первым трижды выносил из магазина нож и применил его, прошу, уважаемый суд, вынести частное постановление о возбуждении уголовного дела в отношении вышеуказанных лиц: Шерзата Болата, Гаипбаева Нурганата, Каржаубая Нурымова в связи с наличием в их действиях состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и данное постановление прошу направить в прокуратуру Алматинской области для принятия процессуального решения", - заявила адвокат Гаухар Баймуханова.

Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. Шынасыла обвиняют в убийстве юноши, покушении на убийство и хулиганстве. Сакиева - в покушении на убийство и хулиганстве, Токтаубаева А. - в хулиганстве и краже телефона у дяди подростка, Аскентай, Белгожаева, Ильясова, Токтаубаева Н., Калиахмета - в хулиганстве, несовершеннолетнего Ы. - в недонесении о преступлении.

На прошлой неделе адвокаты семьи Шерзата Болата огласили, какие суммы для возмещения материального ущерба и морального вреда родители подростка требуют от подсудимых.