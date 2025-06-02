Адвокат заявил, что нет оснований судить Шынасыла за убийство Шерзата Болата

Адвокат подсудимого Абзала Шынасыла Жуман Абенов в своей речи во время прений заявил, что оснований судить обвиняемого по статье "Убийство" нет, передает NUR.KZ.

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"С чего началось? С пива? Было оплачено или нет? Для нас неважно, это только причина. Но причиной начала драки стало воспитание несовершеннолетнего мальчика. Только в его руках была причина. Он ударил, и причина то, что Каржаубай, отец, не смог остановить сына. Это все воспитание.

Это зависит от нас, взрослых людей, мы учим наших детей. И тяжесть всей ситуации в том, что мы не сможем найти истину. Каржаубай, так скажем, сам дал разрешение на продолжение этой драки. Если бы он этого не сделал, не случилось бы произошедшее. И конечно же, подсудимые включились в драку от того, что они пытались поддержать. Мой подзащитный решил присоединиться к этой драке. В итоге мы получили смерть несовершеннолетнего", - говорит адвокат.

По его словам, Абзал Шынасыл шесть лет назад потерял отца.

"Я думаю, его воспитание хорошее. После работы он, уставший, просто хотел отдохнуть с друзьями. И он после этого направился в сторону магазина "Камажай" ,и тогда ни у кого не было в голове ничего плохого. Его друг Ильясов увидел, что он взял с собой нож, Аскентай позвонил своему другу и его знакомые сели в одну машину и поехали к магазину, увидели драку. Абзал не будет стоять и смотреть.

Он поругался в Гайыпбаевым (дядей Шерзата - прим. ред.) и нанес один удар. Следствием было выявлено, что Шерзат принес ружье - оно с неба не упало. Один раз выстрелили в небо, хотели забрать Аскентая. Ранее не было возможности узнать, точно ли ружье принадлежало Гайыпбаеву. Я прошу также возбудить дело против Каржаубая за лжесвидетельствование. Этот человек, вместо того, чтобы успокоить толпу, взялся за нож", - заявил Жуман Абенов.

Защитник считает, что Шынасыла нужно судить по другой статье.

"Я считаю, что действия моего подзащитного характеризует статья 293 УК РК ("Хулиганство" - прим. ред.). Оснований судить его по 99 ("Убийство" - прим. ред.) нет. Потому что отец привел их на своих ногах в больницу. И нет оснований наказывать его по 99 статье. Его цель была - только напугать краем ножа, учитывая, что в них стреляли, и это возбудило в них злость", - уверен адвокат.

По его словам, Шынасыл не скрывал, что "только три раза ранил Гайыпбаева". Свою вину подсудимый не признает, отметил адвокат.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

Отметим, что подсудимый Абзал Шынасыл обвиняется по пунктам 5, 9, 14 части 2 статьи 99 (Убийство), части 3 статьи 24, пунктам 1, 7, 9 части 2 статьи 99 (Покушение на убийство), части 3 статьи 293 (Хулиганство) УК.

В начале главного судебного разбирательства он заявил, что признает вину частично. В убийстве 16-летнего Шерзата Болата Абзал Шынасыл вину не признал.

При допросе 21 мая обвиняемый заявил, что не трогал никого из потерпевших, кроме дяди подростка Нурканата Гайыпбаева, а вину якобы взял на себя из-за договоренности. Также он ответил на вопросы о Чике и связи с группировкой "Хуторских".

Ранее адвокат подсудимого Шынасыла Жуман Абенов заявил отвод судье Ержану Жанузакову. Но этот отвод не был поддержан.