Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Подсудимые по делу об убийстве Шерзата Болата отказались от суда присяжных

Опубликовано:

Суд по делу Шерзата Болата
Суд. Кадр из видео: Верховный суд

Подсудимые по делу об убийстве 16-летнего подростка Шерзата Болата, которое произошло в октябре 2024 года в Талгаре, сегодня отказались от суда присяжных, передает NUR.KZ.

Судья заслушал мнение обвиняемых относительно рассмотрения дела судом присяжных. Они заявили, что не хотят суда присяжных.

В итоге суд принял решение провести процесс без участия присяжных заседателей.

После этого был объявлен перерыв.

Убийство Шерзата Болата

В ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре произошел конфликт в магазине, который арендует семья Болат.

В результате потасовки двое парней были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Погибшим оказался 16-летний сын продавца Шерзат.

В полиции Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего. По данному делу задержали 11 человек. Перед судом предстали 9 человек.

В январе этого года стало известно, что досудебное расследование по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата завершили. Об этом сообщила адвокат семьи убитого.

Сегодня, 10 апреля, в Талдыкоргане были назначены предварительные судебные слушания по делу.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Убийство Шерзата Болата
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2234706-podsudimye-po-delu-ob-ubiystve-sherzata-bolata-otkazalis-ot-suda-prisyazhnyh/