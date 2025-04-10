Подсудимые по делу об убийстве Шерзата Болата отказались от суда присяжных
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Подсудимые по делу об убийстве 16-летнего подростка Шерзата Болата, которое произошло в октябре 2024 года в Талгаре, сегодня отказались от суда присяжных, передает NUR.KZ.
Судья заслушал мнение обвиняемых относительно рассмотрения дела судом присяжных. Они заявили, что не хотят суда присяжных.
В итоге суд принял решение провести процесс без участия присяжных заседателей.
После этого был объявлен перерыв.
Убийство Шерзата Болата
В ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре произошел конфликт в магазине, который арендует семья Болат.
В результате потасовки двое парней были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Погибшим оказался 16-летний сын продавца Шерзат.
В полиции Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего. По данному делу задержали 11 человек. Перед судом предстали 9 человек.
В январе этого года стало известно, что досудебное расследование по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата завершили. Об этом сообщила адвокат семьи убитого.
Сегодня, 10 апреля, в Талдыкоргане были назначены предварительные судебные слушания по делу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2234706-podsudimye-po-delu-ob-ubiystve-sherzata-bolata-otkazalis-ot-suda-prisyazhnyh/