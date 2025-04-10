Подсудимые по делу об убийстве Шерзата Болата отказались от суда присяжных

Подсудимые по делу об убийстве 16-летнего подростка Шерзата Болата, которое произошло в октябре 2024 года в Талгаре, сегодня отказались от суда присяжных, передает NUR.KZ.

Судья заслушал мнение обвиняемых относительно рассмотрения дела судом присяжных. Они заявили, что не хотят суда присяжных.

В итоге суд принял решение провести процесс без участия присяжных заседателей.

После этого был объявлен перерыв.

Убийство Шерзата Болата

В ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре произошел конфликт в магазине, который арендует семья Болат.

В результате потасовки двое парней были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Погибшим оказался 16-летний сын продавца Шерзат.

В полиции Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего. По данному делу задержали 11 человек. Перед судом предстали 9 человек.

В январе этого года стало известно, что досудебное расследование по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата завершили. Об этом сообщила адвокат семьи убитого.

Сегодня, 10 апреля, в Талдыкоргане были назначены предварительные судебные слушания по делу.