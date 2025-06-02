"Произошло кровавое побоище": прокурор по делу Шерзата Болата выступила на прениях

Первой на сегодняшних судебных прениях выступила гособвинитель Дана Сарсембай. Она подробно описала все обстоятельства преступления, унесшего жизнь 16-летнего Шерзата Болата, передает NUR.KZ.

Сегодня судебное следствие закончилось. Суд перешел к прениям. По словам судьи, на этом этапе может быть озвучено только то, что исследовано на суде.

Первым выступил гособвинитель.

"Его жизнь оборвалась от безжалостного ножевого ранения на глазах его матери", - заявила в начале выступления прокурор Дана Сарсембай.

Она отметила, что сторона гособвинения настаивает на строгом наказании. Гособвинитель выразила надежду, что решение суда будет справедливым.

"Для вынесения приговора все доказательства были изучены в полной мере. В обществе ходит мнение, что завтра это может случиться и с их ребенком, поэтому для того, чтобы никто не остался безнаказанным и чтобы в будущем подобное не повторилось, мы надеемся, что будет справедливое решение", - говорит прокурор.

Она напомнила, что с 3 на 4 октября возле магазина "Камажай" обычная ссора переросла в кровавое побоище.

"Группа людей приехали с ножами по звонку Токтаубаева Нурбола. Калиахмет также присоединился к толпе, ребята совершили нападение в отношении Шерзата и Нурканата. Первым начал Шынасыл, Белгожаев пнул дверь и завел обратно в магазин Нурымова. Шынасыл, зная что Шерзат несовершеннолетний и на глазах родных - отца, бабушки и матери - взял свой нож и с правой стороны нанес ранение в жизненно важный орган.

После этого Шерзат побежал и через 10 метров сел. Шынасыл, Ильясов, Белгожаев, Сакиев продолжили групповое нападение. Равиль взял бутылку и кинул в сторону Нурканата. В этот момент Калиахмет также ударил Нурканата", - говорит прокурор.

По ее словам, Шынасыл также толкнул бабушку Шерзата, она упала возле магазина, а мама Шерзата, чтобы спасти своего ребенка, побежала в сторону Шерзата, но Ильясов и Шынасыл держали ее за руки.

"Далее они пошли в сторону Гайыпбаева, который сидел возле Шерзата. Мама кричала, просила их остановиться, но они продолжали бить пинать, а Ильясов с ружьем в руках несколько раз ударил по голове и Бишимбиеву ударил по голове. Гайыпбаева ударил несколько раз по голове. И также лежащего на земле Гайыпбаева продолжали пинать. Сакиев и Шынасыл из-за того, что Ильясова ударил Гайыпбаев, несколько раз нанесли ранение.

Также они точно знали что Шерзат умер и группой убежали. Также понимали, что они причинили вред потерпевшим. 4 октября несовершеннолетний подсудимый, услышав о том, что умер Шерзат, не сообщил в органы о том, что он знал что произошло", - говорит Дана Сарсембай.

Она добавила, что смерть Шерзата наступила из-за кровотечения от раны, которая задела жизненно важный орган – легкое. Экспертиза также показала, что причиной смерти Шерзата стало именно это ранение. Обе экспертизы подтверждают.

"Эксперт Халимназаров показал, что ранение было нанесено длиной 12 см, но длина была меньше и эксперт сказал, что глубина может увеличиваться, так как тело эластичное. Шынасыл говорил, что он только замахивался ножом. Но экспертиза подтверждает что было нанесено ранение правого легкого. Мама Шерзата в этот момент кричала и Шынасыл знал, что это его мама и продолжал свои действия.

Шынасыл целенаправленно и с особой жестокостью убивал Шерзата на глазах его близких. Этот подсудимый сказал, что на него было применено давление. Надо понимать, что все они знают. Он также озвучил что принял решение взять вину на себя. И когда их везли под конвоем в Конаев, он сказал, что договорившись со всеми, решил взять на себя вину и показал как он нанес ранение своим ножом", - говорит гособвинитель.

Она призвала критично относиться к показаниям и не учитывать их.

"Любое решение должно основываться на правде. Крики мамы о помощи и Шерзата – мне тоже было сложно слышать их. Как гособвинитель я должна обеспечивать верховенство закона и каждый должен отвечать за свои действия. Суд должен сам учитывать все следующие обстоятельства.

Суд должен установить уровень и объем вины каждого подсудимого с учетом всех обстоятельств дела. Должно быть определено в каком объеме это преступление совершил. Кто нанес конкретное ножевое ранение, которое привело к смерти Шерзата. На суде были предоставлены все доказательства что именно Шынасыл нанес это ранение. Оба эксперта подтвердили это.

Ильясов нанес прикладом один удар по голове Шерзата, второй удар – матери Шерзата, это считается легким вредом здоровью. Из этого ружья были произведены выстрелы. Не было определено, что его действия направлены на убийство Шерзата.

Эти удары и пинки не привели к смерти Шерзата. Смерть последовала последнего от удара ножом, который нанес Шынасыл. Через полчаса они убежали, Шерзата пытались реанимировать. Намерения нанести ущерб здоровью считается умышленным действием, поэтому им вменяем статью хулиганство. Также в соответствии с законом, если есть сомнения они должны трактоваться в пользу подсудимых. Поэтому я считаю, не было объективных обоснований для поддержания ходатайств со стороны потерпевших. Поэтому все подсудимые нарушили общественный порядок", - говорит прокурор.

Она добавила, что Шынасыл не признает свою вину, поэтому прокурор просит не учитывать его показания в суде, посчитав, что он хочет запутать суд. Также она попросила не учитывать показания Ильясова о том, что у него не было приклада. А Сакиеву решено было вменить хулиганство.

При этом прокурор считает, что не было оснований для поддержания ходатайства стороны потерпевших о переквалификации дела в групповое убийство.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

Никто из подсудимых не признал свою вину полностью. Они отказались от суда присяжных.

В начале главного судебного разбирательства по делу об убийстве Шерзата Болата прокурор Дана Сарсембай зачитала обвинительный акт и озвучила подробности убийства Шерзата Болата.

В начале мая сторона защиты заявила отвод прокурору Дане Сарсембай. Одного из адвокатов возмутили вопросы, которые задавала гособвинитель подсудимому Дархану Аскентаю. Но суд не поддержал отвод гособвинителя.