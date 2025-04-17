Главный фигурант по делу Шерзата Болата не признал вину в убийстве

Сегодня в Талдыкоргане началось главное судебное разбирательство по делу Шерзата Болата. После оглашения обвинительного акта суд выслушал позицию подсудимых о предъявленном обвинении, передает NUR.KZ.

"Прокурор озвучила обвинительный акт. Напоминаю вам, что чистосердечное признание вины и искреннее раскаяние облегчает вину и наказание", - отметил председательствующий.

Далее он обратился к обвиняемому в убийстве Шынасылу: "Вы признаете вину в действиях, в которых вас обвиняют?".

На что подсудимый ответил, что признает вину частично. В убийстве подростка он вину не признал.

"Шерзату Болату ножевое ранение нанес не я", - заявил подсудимый.

"Обвинение по ч.2 ст.99 УК не признаете?" - уточнил судья.

"Да", - ответил Шынасыл.

Остальные обвиняемые:

Сакиев не признал вину в предъявленном обвинении;

Белгожаев частично признал вину. "Есть моменты, с которыми я не согласен, а по остальным своим действиям полностью признаю. Но там был момент, я не бил рукоятью ножа", - уточнил он;

- уточнил он; Аскентай не признал вину;

Ильясов не признал вину;

Азамат Токтаубаев частично признал вину. "Частично. Не признаю ч.3 ст.293 УК, то есть, что у меня в руках был нож. Я там был, где была драка, это я признаю, но ножа у меня не было. Еще мне вменяют ч.1 ст.188 УК, но я не признаю вину. Я телефон не брал с целью кражи" , - отметил он.

, - отметил он. Нурбол Токтаубаев частично признал вину. По ч.3 ст.293 УК он утверждает, что не держал в руках оружие и даже не касался Шерзата Болата. Но признал, что пнул его дядю;

Калиахмет не признал вину;

несовершеннолетний Ы. не признал вину в недонесении о преступлении.

Ранее стало известно, по каким статьям обвиняют подсудимых по делу Шерзата Болата:

- Шынасыла А.Н. обвиняют по пунктам 5), 9), 14) части 2 статьи 99 (Убийство), части 3 статьи 24, пунктам 1), 7), 9) части 2 статьи 99 (Покушение на убийство), части 3 статьи 293 (Хулиганство) УК;

- Сакиева Р.М. - по части 3 статьи 24, пунктам 7), 9) части 2 статьи 99 (Покушение на убийство), части 3 статьи 293 (Хулиганство) УК;

- Токтаубаева А.М. - по части 3 статьи 293 (Хулиганство) и части 1 статьи 188 (Кража) УК;

- Аскентай Д.Б., Белгожаева Ш.А., Ильясова Н.Т., Токтаубаева Н.М., Калиахмета Д.Е. - по части 3 статьи 293 (Хулиганство) УК;

- несовершеннолетнего Ы. - по статье 434 (Недонесение о преступлении) УК.

Напомним, само преступление произошло в ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре, где в результате групповой драки скончался 16-летний подросток Шерзат Болат.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. Процесс из Талдыкоргана транслируется онлайн.

Прокурор Дана Сарсембай зачитала обвинительный акт и озвучила подробности убийства Шерзата Болата.