Дело Шерзата Болата: какие суммы за моральный вред просят родные подростка

Сегодня адвокаты семьи Шерзата Болата огласили, какие суммы для возмещения материального ущерба и морального вреда родители подростка требуют от подсудимых, передает NUR.KZ.

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Сегодня было зачитано ходатайство о возмещении материального ущерба и морального вреда потерпевшим.

"Мы думаем, что понятно, какой моральные вред они (подсудимые - прим. ред.) нанесли семье", - уточнил адвокат потерпевших.

Адвокаты озвучили следующие суммы:

От Абзала Шынасыла в пользу отца Шерзата Болата Каржаубая Нурымова - 2 794 000 тенге материального ущерба.

Объединенно от Абзала Шынасыла и Равиля Сакиева в пользу Каржаубая Нурымова - 100 млн тенге морального вреда.

морального вреда. В пользу матери Шерзата Болата Гульбары Бишембиевой от Абзала Шынасыла и Сакиева Равиля - также 100 млн тенге морального вреда.

морального вреда. В пользу бабушке Шерзата Болата Жумабике Кадировой от Абзала Шынасыла и Равиля Сакиева - также 100 млн тенге морального вреда.

морального вреда. От братьев Токтаубаевых, Нуркияса Ильясова, Дархана Аскентая, Шынгыса Белгожаева, Дидара Калиахмета - от каждого 20 млн тенге за моральный вред в пользу Каржаубая Нурымова, итого 120 млн тенге.

От них же в пользу Гульбары Бишембиевой - за моральный вред от каждого 20 млн тенге, итого 120 млн тенге.

От них же в пользу Жумабике Кадировой - за моральный вред от каждого 20 млн тенге, итого 120 млн тенге.

Дополнительно потерпевшие просят покрыть все расходы по похоронам, а также расходы на психологическую помощь.

Напомним, 16-летний подросток Шерзат Болат погиб в результате групповой драки, которая произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в потасовке пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых находятся девять человек. Один из них - несовершеннолетний. Их обвиняют в убийстве, покушении на убийство, хулиганстве и недонесении о преступлении.

Никто из подсудимых не признал свою вину полностью. Они отказались от суда присяжных.