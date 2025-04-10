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"На глазах у мамы и бабушки нанес удар ножом": прокурор зачитал обвинительный акт по делу Шерзата Болата

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Прокурор зачитывает обвинение
Прокурор зачитывает обвинительный акт. Кадр из видео: youtube.com/@SupcourtRK

Прокурор зачитал обвинительный акт по делу об убийстве Шерзата Болата и озвучил хронологию преступления, произошедшего осенью прошлого года в Талгаре, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

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Сегодня в ходе предварительных слушаний по делу об убийстве Шерзата Болата прокурор озвучил хронология преступления, зачитав обвинительный акт.

"В суде ходе предварительного следствия установлены следующие обстоятельства и подсудимыми совершено следующее преступление. В частности, 3 октября 2024 года около 23:22 Аскентай, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в магазин "Камажай", расположенный по адресу: город Талгар, Талгарский район, Алматинская область, ул. Менделеева, 13, приобрел в данном магазине три бутылки пива и четыре сигареты, связался по WhatsApp со своим знакомым, несовершеннолетним Аскарбеком, попросил скинуть деньги и перевел денежные средства на счет продавца, зарегистрированный на абонентский номер Кадыровой, который был указан на полке магазина.", - начала описывать день совершения преступления сторона обвинения.

По словам прокурора, Аскентай покинул магазин сразу после того, как расплатился за товар.

Тем временем, в 23:33 сын Нурымова, несовершеннолетний Болат Шерзат, зашел в магазин "Камажай", поставил свой мобильный телефон на зарядное устройство внутри магазина и смотрел на телефон. Позже, в 23:47, Аскенай снова зашел в магазин "Камажай" и попросил Нурымова поставить свой мобильный телефон Samsung на зарядное устройство, которое он ему отдал.

Как рассказала сторона обвинения, после того, как Нурымов подключил мобильный телефон к зарядному устройству около кассы, Аскенай вышел на улицу и встал перед магазином. Несовершеннолетний Болат, находившийся внутри магазина, наблюдал за всем этим, а вскоре вышел из магазина и стал наблюдать за действиями Аскентая снаружи.

"В этот момент Аскенай снова зашел в магазин, снял мобильный телефон с зарядного устройства, вышел на улицу и продолжил пить пиво перед магазином. В 23:52 Болат, воспользовавшись незначительным поводом, что Аскентай нецензурно выразился в адрес его отца Нурымова, ударил Аскентая два раза кулаком в правый глаз. Нурымов, наблюдавший за происходящим изнутри магазина немедленно вышел на улицу, сделал замечание Болату, принес из магазина воду, помог смыть кровь с ран Аскентая, извинился перед Аскентаем за действия сына и пообещал возместить ущерб его здоровью", - рассказал прокурор.

Однако, как сообщил прокурор, Аскентай не принял извинения Нурымова и позвал своего друга Токтаубаева Нурбола в магазин "Камажай", чтобы детально решить инцидент.

В это время Токтаубаев, отдыхавший с друзьями в кафе "Эфория" в Талгаре, около 00:00 ночи взял своего друга Искака и на своем Volkswagen Golf поехал в магазин "Камажай" и расспросил Аскентая об обстоятельствах произошедшего.

"В какой-то момент Нурымов увидел, как Аскентай приглашает людей в магазин, и попросил своего брата прийти в магазин как можно скорее, надеясь, что он поможет и они избегут обострения ситуации. Галипбаев по просьбе своего брата Нурымова приехал в магазин один на своем автомобиле Nexia. Позже они стали высказывать свое недовольство Токтаубаеву, стоявшему перед магазином "Камажай", - зачитал прокурор.

Далее, по данным обвинительной стороны, Галипбаев сказал, что его младший брат Шерзат Болат несовершеннолетний, ему всего 16 лет, и он избил Аскентая будучи ребенком, не понимая многие моменты. Он извинился за действия Шерзата и призвал Токтаубаева и Аскентая урегулировать вопрос, не провоцируя конфликт. Кроме того, как отметил прокурор, не разобравшись до конца, он обвинил в обстоятельствах Аскентая, заявив, что не заплатил магазину 1500 тенге.

"Когда продолжалась групповая драка, участник драки Шынасыл увидел Гаипбаева и несовершеннолетнего Болата, желая им отомстить за то, что он ранее нанес увечья Аскентаю, появился у него умысел убить или нанести тяжкие увечья двум и более лицам, используя как оружие заранее принесенный с собой нож с коричневой рукоятью. Он в 00.42, зная, что Болат является несовершеннолетним, и зная, что там же находятся его отец Нурумов и прибыли его мама Бишимбиева и бабушка Кадирова, на их глазах с особой жестокостью нанес ножом удар в жизненно важный орган Болату - сердце", - говорится в обвинительном акте.

Убийство Шерзата Болата

В ночь на 4 октября 2024 года в Талгаре произошел конфликт в магазине, который арендует семья Болат.

В результате потасовки двое парней были доставлены в районную больницу, один из которых от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Погибшим оказался 16-летний сын продавца Шерзат.

В полиции Алматинской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства несовершеннолетнего. По данному делу задержали 11 человек. Перед судом предстали 9 человек.

В январе этого года стало известно, что досудебное расследование по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата завершили. Об этом сообщила адвокат семьи убитого.

Сегодня, 10 апреля, в Талдыкоргане были назначены предварительные судебные слушания по делу. Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгельдиев выступил за открытый формат суда.

Ранее стало известно, что суд по делу об убийстве Шерзата Болата пройдет в онлайн-формате.

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Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2234694-prokuror-zachital-obvinitelnyy-akt-po-delu-sherzata-bolata/