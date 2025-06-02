Адвокат Шынасыла заявил, что Шерзата Болата мог ранить его отец

Адвокат подсудимого Абзала Шынасыла Жуман Абенов в своей речи во время прений заявил, что Шерзата Болата мог ранить ножом его родной отец Каржаубай Нурымов, передает NUR.KZ.

Адвокат Жуман Абенов продолжил свою речь. По словам защитника, ни одна экспертиза не показала вину подсудимого Шынасыла.

"Крови не было. На этот нож похоже множество ножей. Нужно было доказать что именно этот нож. На ноже не была найдена кровь. Но вышло ДНК одного. И этот нож не подходит по ранению к ране Шерзата.

Была взята одежда Шерзата, экспертизе нужно было выяснить, был ли нож применен через эту одежду. У потерпевшего один нож, а в экспертизу подали столовый нож. Почему они этот нож спрятали?

Может быть, по неосторожности он (отец Шерзата Каржаубай Нурымов - прим.ред.) сам своего ребенка задел ножом? Почему мы не исключаем возможность, что был по этой причине спрятан нож? Экспертиза не проводилась на этот нож. Почему они скрыли?" - говорит адвокат.

Он вновь заявил о том, что его подзащитного нужно судить по другой статье и попросил оправдать Абзала Шынасыла по статье "Убийство".

"Если говорить, кто всех честнее, правду 100% сказал Шынасыл. Он поверил словам друзей, он подумал: "Я могу взять вину". Это его единственная ошибка, и теперь прокурор просит для него самое большое наказание", - заявил адвокат.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

Отметим, что подсудимый Абзал Шынасыл обвиняется по пунктам 5, 9, 14 части 2 статьи 99 (Убийство), части 3 статьи 24, пунктам 1, 7, 9 части 2 статьи 99 (Покушение на убийство), части 3 статьи 293 (Хулиганство) УК.

В начале главного судебного разбирательства он заявил, что признает вину частично. В убийстве 16-летнего Шерзата Болата Абзал Шынасыл вину не признал.

При допросе 21 мая обвиняемый заявил, что не трогал никого из потерпевших, кроме дяди подростка Нурканата Гайыпбаева, а вину якобы взял на себя из-за договоренности. Также он ответил на вопросы о Чике и связи с группировкой "Хуторских".

Ранее адвокат подсудимого Шынасыла Жуман Абенов заявил отвод судье Ержану Жанузакову. Но этот отвод не был поддержан.