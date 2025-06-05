Суд усмотрел возможные признаки преступления в действиях свидетелей по делу Шерзата Болата

Сегодня судья Ержан Жанузаков после оглашения приговора сделал заявление о возможных признаках преступления в действиях свидетелей, передает NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: Генпрокуратура сделала заявление по делу об убийстве Шерзата Болата

Сегодня суд вынес частное постановление, которым обращено внимание прокурора на возможные признаки преступления в действиях свидетелей по делу: Даны Жаксыкелды, Эльмиры Нурбековой, Арлана Казакенова и Юлдаша Рузбакиева.

Суд объявил о необходимости провести проверку в отношении этих четырех свидетелей и дать оценку их действиям на месте преступления. По решению суда, проверку необходимо провести в течение 1 месяца.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались девять человек, один из них - несовершеннолетний. Их обвинили в убийстве, покушении на убийство, хулиганстве и недонесении о преступлении. Никто из подсудимых не признал свою вину полностью. Они отказались от суда присяжных.

Ранее свидетель Эльмира Нурбекова, прибывшая к магазину "Камажай" в Талгаре вместе с обвиняемыми по делу Шерзата Болата, уже рассказала в суде о событиях ночи с 3 на 4 октября прошлого года.

Также в суде заслушали показания еще одного ключевого свидетеля - Даны Жаксыкелды, которая также была на месте преступления.

В конце мая свидетельниц по делу об убийстве Шерзата Болата Эльмиру Нурбекову и Дану Жаксыкелды сторона потерпевших просила снова вызвать в суд для повторного допроса.

Также адвокат потерпевших просил проверить Эльмиру Нурбекову и Дану Жаксыкелды на дачу ложных показаний и недонесение о преступлении.

В ходе прений прокурор Дана Сарсембай потребовала применить в отношении свидетельниц по делу Шерзата Болата процессуальные действия.

В суде выступил свидетель Юлдаш Рузбакиев, который приехал на место происшествия вместе с Арланом Казакеновым.