Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Приговор вынесли по делу об убийстве Шерзата Болата

Опубликовано:

Суд в Талдыкоргане
Судья Ержан Жанузаков. Кадр из видео: youtube.com/@SupcourtRK

Сегодня судья Ержан Жанузаков огласил приговор подсудимым по резонансному делу об убийстве Шерзата Болата, которое произошло в октябре прошлого года, передает NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
Генпрокуратура сделала заявление по делу об убийстве Шерзата Болата

Судья Ержан Жанузаков сегодня в зале судебных заседаний в Талдыкоргане огласил приговор в отношении подсудимых. Сначала судья перечислил все статьи, по которым привлекаются обвиняемые.

Абзала Шынасыла признали виновным и приговорили к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Равилю Сакиеву назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Азамата Токтаубаева с учетом неотбытого срока приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Шынгысу Белгожаеву, Нурболу Токтаубаеву, Дидару Калиахмету и Дархану Аскентаю назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Нуркиясу Ильясову - 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Несовершеннолетнему подсудимому, обвиняемому в недонесении о преступлении, назначили наказание в виде 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

Гражданские иски подсудимых частично удовлетворены. В счет возмещения причиненного морального вреда в пользу родителей и бабушки Шерзата Болата с Шынасыла взыскано 60 млн тенге, с Сакиева - 30 млн тенге, а также в солидарном порядке с остальных осужденных и Сакиева - 30 млн тенге. Несовершеннолетнему подсудимому потерпевшие гражданский иск не предъявляли.

Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. Шынасыла обвинили в убийстве юноши, покушении на убийство его дяди и хулиганстве, Сакиева - в покушении на убийство и хулиганстве, Токтаубаева А. - в хулиганстве и краже телефона у дяди подростка, Аскентая, Белгожаева, Ильясова, Токтаубаева Н., Калиахмета - в хулиганстве, несовершеннолетнего Ы. - в недонесении о преступлении.

Ранее прокурор по делу об убийстве Шерзата Болата Дана Сарсембай озвучила сроки, которые гособвинение запрашивает для подсудимых.

Адвокаты семьи Шерзата Болата огласили, какие суммы для возмещения материального ущерба и морального вреда родители подростка требуют от подсудимых.

Перед вынесением приговора обвиняемые по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата выступили с последним словом.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Убийство Шерзата Болата
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2251683-prigovor-oglashayut-po-delu-ob-ubiystve-sherzata-bolata/