Приговор вынесли по делу об убийстве Шерзата Болата

Сегодня судья Ержан Жанузаков огласил приговор подсудимым по резонансному делу об убийстве Шерзата Болата, которое произошло в октябре прошлого года, передает NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: Генпрокуратура сделала заявление по делу об убийстве Шерзата Болата

Судья Ержан Жанузаков сегодня в зале судебных заседаний в Талдыкоргане огласил приговор в отношении подсудимых. Сначала судья перечислил все статьи, по которым привлекаются обвиняемые.

Абзала Шынасыла признали виновным и приговорили к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Равилю Сакиеву назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Азамата Токтаубаева с учетом неотбытого срока приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Шынгысу Белгожаеву, Нурболу Токтаубаеву, Дидару Калиахмету и Дархану Аскентаю назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Нуркиясу Ильясову - 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Несовершеннолетнему подсудимому, обвиняемому в недонесении о преступлении, назначили наказание в виде 1,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

Гражданские иски подсудимых частично удовлетворены. В счет возмещения причиненного морального вреда в пользу родителей и бабушки Шерзата Болата с Шынасыла взыскано 60 млн тенге, с Сакиева - 30 млн тенге, а также в солидарном порядке с остальных осужденных и Сакиева - 30 млн тенге. Несовершеннолетнему подсудимому потерпевшие гражданский иск не предъявляли.

Напомним, групповая драка, в результате которой погиб 16-летний подросток Шерзат Болат, произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в инциденте пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. Шынасыла обвинили в убийстве юноши, покушении на убийство его дяди и хулиганстве, Сакиева - в покушении на убийство и хулиганстве, Токтаубаева А. - в хулиганстве и краже телефона у дяди подростка, Аскентая, Белгожаева, Ильясова, Токтаубаева Н., Калиахмета - в хулиганстве, несовершеннолетнего Ы. - в недонесении о преступлении.

Ранее прокурор по делу об убийстве Шерзата Болата Дана Сарсембай озвучила сроки, которые гособвинение запрашивает для подсудимых.

Адвокаты семьи Шерзата Болата огласили, какие суммы для возмещения материального ущерба и морального вреда родители подростка требуют от подсудимых.

Перед вынесением приговора обвиняемые по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата выступили с последним словом.