Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Назначена дата вынесения приговора по делу об убийстве Шерзата Болата

Опубликовано:

Суд по делу об убийстве Шерзата Болата
Судебное заседание. Фото: t.me/Jogargy_sot

Сегодня подсудимые по делу об убийстве Шерзата Болата выступили с последним словом, после чего суд удалился в совещательную комнату. Назначена дата вынесения приговора, передает NUR.KZ.

Приговор по делу об убийстве Шерзата Болата вынесут 5 июня в 16 часов.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. Шынасыла обвиняют в убийстве подростка, покушении на убийство и хулиганстве. Сакиева - в покушении на убийство и хулиганстве, Токтаубаева А. - в хулиганстве и краже телефона у дяди несовершеннолетнего, Аскентай, Белгожаева, Ильясова, Токтаубаева Н., Калиахмета - в хулиганстве, несовершеннолетнего Ы. - в недонесении о преступлении.

Вчера прокурор Дана Сарсембай озвучила сроки, которые гособвинение запрашивает для подсудимых.

Сегодня обвиняемые выступили в прениях и с последним словом.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Убийство Шерзата Болата
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2251761-naznachena-data-vyneseniya-prigovora-po-delu-ob-ubiystve-sherzata-bolata/