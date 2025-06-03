Назначена дата вынесения приговора по делу об убийстве Шерзата Болата

Сегодня подсудимые по делу об убийстве Шерзата Болата выступили с последним словом, после чего суд удалился в совещательную комнату. Назначена дата вынесения приговора, передает NUR.KZ.

Приговор по делу об убийстве Шерзата Болата вынесут 5 июня в 16 часов.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. Шынасыла обвиняют в убийстве подростка, покушении на убийство и хулиганстве. Сакиева - в покушении на убийство и хулиганстве, Токтаубаева А. - в хулиганстве и краже телефона у дяди несовершеннолетнего, Аскентай, Белгожаева, Ильясова, Токтаубаева Н., Калиахмета - в хулиганстве, несовершеннолетнего Ы. - в недонесении о преступлении.

Вчера прокурор Дана Сарсембай озвучила сроки, которые гособвинение запрашивает для подсудимых.

Сегодня обвиняемые выступили в прениях и с последним словом.