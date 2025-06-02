"Не были в шоке": прокурор требует проверить девушек-свидетельниц по делу Шерзата Болата

Сегодня в ходе прений прокурор Дана Сарсембай потребовала применить в отношении свидетельниц по делу Шерзата Болата Эльмиры Нурбековой и Даны Жаксыкелды процессуальные действия, передает NUR.KZ.

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"Мы видим, что свидетельницы Нурбекова и Жаксыкелды говорили, что во время совершения преступления были в шоке и в страхе, не могли сообщить о преступлении. Также они заявили, что их телефоны были в сумках, а сумки - в машинах. Исследуемые видеозаписи из авто говорят нам об обратном. Они вели себя очень спокойно, без лишнего беспокойства, не были в шоке. Они очень четко оценивали ситуацию. То есть свидетели скрыли всю информацию", - уточнила прокурор.

Гособвинитель Дана Сарсембай отметила, что просит вынести решение для проверки данного факта и исследовать действия свидетельниц по делу, применить в отношении них процессуальные действия.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года. В результате конфликта пострадал и дядя подростка Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых оказались 9 человек: Абзал Шынасыл, Равиль Сакиев, Шынгыс Белгожаев, Дархан Аскентай, Нуркияс Ильясов, Азамат Токтаубаев, Нурбол Токтаубаев, Дидар Калиахмет и несовершеннолетний, которого обвиняют в недонесении о преступлении.

Ранее свидетельниц по делу об убийстве Шерзата Болата Эльмиру Нурбекову и Дану Жаксыкелди сторона потерпевших просила снова вызвать в суд для повторного допроса.

Адвокат потерпевших просил проверить свидетелей Эльмиру Нурбекову и Дану Жаксыкелды на дачу ложных показаний и недонесение о преступлении.