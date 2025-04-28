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"Боялась за свою жизнь": что говорила в суде вторая девушка, побывавшая на месте убийства Шерзата Болата

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Свидетель по делу
Свидетель. Кадр из видео: youtube.com/@SupcourtRK

Сегодня на судебном заседании по делу об убийстве Шерзата Болата заслушали показания еще одного ключевого свидетеля - Даны Жаксыгельды, которая была на месте преступления, передает NUR.KZ.

Как рассказала девушка, она была давно знакома с подсудимыми Нуркиясом Ильясовым, Абзалом Шынасылом, Равилем Сакиевым, Азаматом и Нурболом Токтаубаевыми, а с другими познакомилась за день до происшествия.

Прокурор попросил рассказать Дану Жаксыгельды о событиях того дня.

"Нас пригласили в кафе "Эйфория". Мы с подругой туда поехали, посидели там. Стол накрыт был. Пригласил Равиль. К 12 часам кафе закрывается, поэтому мы вышли и собирались домой. Нуркияс предложил нас подвезти.

Мы сели в Mercedes: Нуркияс, Равиль, я, Эльмира, водителем был Шынгыс (Белгожаев - подсудимый, прим. ред.), спереди сидел Азамат. Сказали, да, отвезем домой, но по дороге заедем в магазин. У нас тоже вот как раз закончились сигареты, и вот мы поехали в магазин "Камажай", остановились там", - рассказала свидетель.

Девушка отметила, что возле магазина к тому времени стояла толпа.

"Нуркияс сказал, давай поговорим и поедем. Он вышел, они все вышли. Минуты через две пошли в магазин за сигаретами. Сперва зашла Эльмира, потом я за ней. Попросили сигареты, но нам сказали, что не продадут. Я сперва вышла, за мной Эльмира", - продолжила Дана Жаксыгельды.

Свидетель рассказала, что, когда они вышли, начался конфликт.

"Я ушла за машину, вроде Равиль стоял рядом. Потом началась стрельба, в нашу сторону стрелял высокий бородатый парень в серой одежде. Из ружья. Сперва в небо выстрелил, как предупредительный, потом уже в нас. Далее драка перешла на другую сторону улицы", - отметила Дана Жаксыгельды.

"Когда вы вышли из кафе, когда садились в машину, подсудимые какие разговоры вели? Вы знали, куда едете?" - уточнила прокурор.

"Нет, не знала, нам ничего не сказали, просто сказали, что заедем в магазин", - ответила свидетель.

На вопрос, сколько человек она увидела снаружи, Дана Жаксыгельды сказала, что у магазина стояла толпа парней, человек шесть-семь.

Также девушка рассказала, что происходило в магазине, когда они зашли туда.

"Мы зашли в магазин, Эльмира попросила сигареты. И вот этот человек - отец Шерзата, видимо, сказал: "Нет, не продаем, выходите". И мы вышли. И когда мы выходили, у магазина шел конфликт, шла драка. Кто-то уже падал, я крикнула: "Поедем!". Кто начал драку, не видела.

Когда в нас стреляли, драка перешла на улицу за магазином, между домами, а я стояла у машины, я села в машину, минут 5 сидела в машине и потом вышла и крикнула парням: "Поедем домой". Но меня уже никто не слышал, я села снова в машину и там ждала. Я не знала, из-за чего началась драка.

Я сказала парням, поедем домой, не деритесь. Но после выстрелов я уже ничего не делала. Я боялась. Когда начали стрелять, испугалась за свою жизнь", - сказала Дана Жаксыгельды.

Прокурор спросила, звонили ли они в полицию и скорую.

"Такого даже в мыслях не было. В первый раз увидела ружье, в первый раз услышала выстрелы и испугалась, села в машину и сидела. Боялась за свою жизнь", - уточнила свидетель.

Также прокурор попросила рассказать девушку подробнее, что происходило возле магазина.

"Я, когда вышла из магазина, я ничего такого не заметила, была толпа парней. Наши парни собирались поговорить и ехать домой, я дальше видела, как они матерят друг друга. А кто начал драку, кого били, я уже не видела. Видела, как в нас стрелял парень с бородой и все. После этого драка началась, и она была на другой улице", - рассказала свидетель.

На вопрос, где была Эльмира, Дана Жаксыгельды ответила, что на это не обратила внимания, возможно, она была снаружи.

Девушка также заявила, что не видела, как били Нуркатана Гайыпбаева и Шерзата Болата.

"Вы сказали, что подруга была снаружи, а вы в машине. А она делала что-либо, чтобы остановить конфликт?" - спросила прокурор.

"Сначала я видела, как она пыталась удержать Равиля, а потом не обратила внимания. Я сидела в машине", - ответила Дана Жаксыгельды.

"Я минут 5 посидела, вышла и крикнула: "Давайте вернемся домой!", никто не услышал, драка была в начале улицы, я вернулась в машину. Когда хотела сесть, увидела, как они идут, мы все сели в машину и поехали в другой магазин "777". Кому надо было в магазин, пошли в магазин, купили напиток и сигареты", - продолжила свидетель.

"Когда вы сели в машину вы у них видели что-нибудь в руках?" - уточнил прокурор.

"Да, когда они только сели, не обратила внимания, но потом, когда ехали, на переднем сиденье было ружье. Тогда Абзал сидел на переднем сиденье. Позже, когда приехали в магазин "777", туда пошли Эльмира, Шынгыс и Нуркияс. Абзал (обвиняемый в убийстве - прим. ред.) попросил подать ему энергетик. Он то ли руки вытирал, но что-то такое. Я взяла энергетик и полила ему руки. Тогда сперва не увидела, но позже увидела нож", - ответила девушка.

"Вы сказали, что он мыл нож. Какой это был нож и Шынасыл для чего отмывал нож?" - уточнила сторона обвинения.

"Не знаю, какой это был нож. Не знаю, зачем он его мыл", - сказала Дана Жаксыгельды.

Девушку попросили ответить на вопрос, куда делся нож.

"Мы поехали вверх, кажется в сторону села Рыскулово, они разговаривали друг с другом, Нуркиясу кто-то, кажется, позвонил. "Езжайте за нами", - примерно такой разговор был. По дороге остановились. Шынгыс вышел из машины и вытащил ружье и нож. Минут через 5 уже на руках ничего не было", - рассказала свидетель.

Прокурор уточнил, как нож из рук Абзала перешел в руки Шынгыса.

"Не видела. Видела только, как Шынгыс вытащил", - ответила Дана Жаксыгельды.

"Белгожаева кто-нибудь просил избавиться от ружья и ножа?" - спросили у свидетеля.

"Я этого не слышала", - сказала девушка.

Ее попросили ответить на вопрос, почему она сразу не предприняла меры по предотвращению конфликта.

"Я не знала, что так будет. Телефон был в руках, но, кажется, зарядка садилась, точно не помню. Но я боялась за свою жизнь, поэтому никуда не звонила. С другой стороны, когда услышала выстрелы, я растерялась, испугалась и не знала, что делать", - заявила Дана Жаксыгельды.

По словам прокурора, мать Шерзата Болата Гульбара Бишембиева сказала, что, когда Шынасыл и Токтаубаев ее держали за руки, она обратилась к Дане и Эльмире и попросила их вызвать скорую помощь и полицию.

"Я не видела, чтобы ее держали, и она не просила ни о чем. Такого вообще не было. Не видела", - сказала Дана Жаксыгельды. "Вы, когда уехали, когда поливали руки Шынасылу, чтобы он помыл нож, почему тогда и позже не предприняли меры? Вы же видели, что он отмывает нож", - спросил гособвинитель.

"Я просто не думала, что там такое произошло. С другой стороны, у одного было ружье, у другого нож, я побоялась звонить в "102", - ответила девушка.

Также поступил вопрос, не боялась ли она ездить с вооруженными людьми.

"Я думала, что, если я что-то предприму, причинят мне вред. Я ведь не так давно их знаю", - сказала Дана Жаксыгельды.

Свидетеля попросили подробнее рассказать о ситуации с отмыванием ножа.

"Я не знала, что он отмывает, энергетик стоял на капоте, Абзал наклонился и что-то делал, кажется, вытирал руки, я точно не знаю. Потом он сказал, подай бутылку. Я подала, он сказал полить, я полила и тогда увидела лезвие ножа. Я тогда отдала ему в руки и ушла", - рассказала девушка.

Ее спросили, что на этапе следствия сказал ей Шынасыл на очной ставке.

"Сказал, что, да, в руках был нож", - ответила Дана Жаксыгельды.

"А на вопрос для чего, что он ответил?" - спросили свидетеля.

"Кажется, чтобы смыть следы или чтобы не осталось отпечатков", - сказала девушка.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. 18 апреля в суде заслушали потерпевшую сторону и свидетелей.

Выступили бабушка убитого Жумабике Кадирова, мама погибшего Гульбара Бишембиева, отец Каржаубай Нурымов, а также его друг Мирас Сейсенбай.

Также свидетель Эльмира Нурбекова, прибывшая к магазину "Камажай" в Талгаре вместе с обвиняемыми по делу Шерзата Болата, рассказала в суде о событиях ночи с 3 на 4 октября прошлого года.

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Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2239989-boyalas-za-svoyu-zhizn-chto-govorila-v-sude-vtoraya-devushka-pobyvavshaya-na-meste-ubiystva-sherzata-bolata/