"Женщина подняла патрон и уехала": еще один свидетель по делу Шерзата выступил в суде

Сегодня в суде по делу об убийстве Шерзата Болата выступил свидетель со стороны обвиняемых Юлдаш Рузбакиев. Он рассказал, что видел патрон на месте преступления, передает NUR.KZ.

Свежая публикация по теме: Судья сделал замечание обвиняемому в убийстве Шерзата Болата из-за подачи знаков

19-летний свидетель Юлдаш Рузбакиев пояснил, что является студентом второго курса колледжа. Он знает Нуркияса Ильясова и Абзала Шынасыла. Познакомился с ними на фазенде менее года назад.

В день событий он стоял с друзьями возле акимата в центре Талгара. В этот момент одному его приятелю позвонила мама.

"Мы стояли с друзьями на акимате, в центре Талгара. Я позвонил Казакенову Арлану приехать, просто поговорить с друзьями. Толпой собрались. Потом Казакенов Арлан приехал, мы стояли, разговаривали и позвонила друга мама, сообщила, что у нас в Талгаре драка во дворе", - рассказал свидетель.

"Мы поехали туда на трех машинах - Toyota Prado, Passat и Camry. Когда приехали, двое лежали. И соседей много было, может, 20 человек. На спине лежали. Живые были. Мы думали, что серьезного ничего нет.

Только вышел, приехала Sonata серая, двоих забрала. Мы только подошли. Когда подошел я, уже дальнего человека забрали, а вот второй лежал на спине, его тоже потом забрали. А женщина подняла розовую кепку и зеленый патрон подняла, в карман положила, села в машину, и уехали они на серой Sonata", - рассказал свидетель.

По словам парня, потом приехали сотрудники полиции и скорая помощь.

"Соседи говорят, что черный Mercedes был. Потом Казакенов Арлан предложил позвонить Нуркиясу Ильясову. Потом сказал съездить туда вверх, в аул, в село. Я сел с Казакеновым в его машину, он сказал мне забрать Ильясова. Мы приехали, там было человек шесть-семь, стояли машины Golf и Mercedes черный.

Мы подошли поздороваться, и Ильясов Нуркияс сказал подождать в своей машине. Потом через 5 минут к нам сел Нуркияс, Абзал и незнакомая девушка. Поехали вниз. Mercedes за нами ехал, потом в моменте его не было. Он отстал вроде бы. Потом Ильясов сказать развернуться и поехать к ним. Все трое вышли, сел Равиль и еще какая-то девушка", - сказал Рузбакиев.

По словам свидетеля, когда они вышли, то встретили сотрудников полиции.

Он пояснил, что оружия не видел и не слушал разговоры людей, с которыми ехал в машине, потому что играла музыка. Прокурор уточнил, знал ли свидетель о причастности этих людей к происшествию.

"Нет. Я понял это, только когда мы подъехали к Mercedes-Benz. В машине Абзал сказал: "Никому ничего не говорите, это наша тема", - пояснил Юлдаш Рузбакиев.

Напомним, групповая драка, в которой погиб 16-летний Шерзат Болат, произошла в Талгаре в ночь на 4 октября 2024 года.

На скамье подсудимых оказались 9 человек. 18 апреля в суде заслушали потерпевшую сторону и свидетелей.

Выступили бабушка убитого Жумабике Кадирова, мама погибшего Гульбара Бишембиева, отец Каржаубай Нурымов, а также его друг Мирас Сейсенбай.

Также свидетель Эльмира Нурбекова, прибывшая к магазину "Камажай" в Талгаре вместе с обвиняемыми по делу Шерзата Болата, рассказала в суде о событиях ночи с 3 на 4 октября прошлого года. Она заявила, что ружье принес на место преступления дядя погибшего подростка.