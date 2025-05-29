"Считаем, есть причастность": девушек-свидетельниц по делу Шерзата просили снова вызвать в суд

Свидетельниц по делу об убийстве Шерзата Болата Эльмиру Нурбекову и Дану Жаксыкелди сторона потерпевших просила снова вызвать в суд для повторного допроса, передает NUR.KZ.

Сегодня в начале судебного заседания сторона потерпевших заявила ходатайство о дополнительном приглашении в суд свидетелей Эльмиры Нурбековой, Арлана Казыкенова и Даны Жаксыкелди.

"В связи с тем, что вчера мы увидели на видеозаписи, что она (свидетель Нурбекова - прим. ред.) не была в шоке. Поэтому просим ее пригласить для дачи показаний. Мы считаем, что есть ее причастность к делу", - пояснил адвокат потерпевших.

Судья Ержан Жанузаков отказал в этом ходатайстве, потому что не было решения о задержании этих свидетелей как подозреваемых.

По словам адвоката потерпевших, семья Шерзата Болата попросила проводить суд без их участия в связи с их состоянием здоровья.

"У них тоже ответы отличались, они обязаны нам отвечать", - возразил адвокат подсудимого Абзала Шынасыла Жуман Абенов.

Но по этому вопросу судья заявил, что во время допросов давалась возможность опросить свидетелей. Суд постановил продолжить рассмотрение без потерпевших.

"Я не согласна с Вашим решением, потому что когда мы в начале допрашивали потерпевших, Вы нас сами останавливали, что какие-то материалы не исследованы, и мы можем сделать это после. Теперь мы их исследовали, и у нас есть много вопросов", - заявила адвокат подсудимого Дидара Калиахмета Баймуханова.

Напомним, 16-летний подросток Шерзат Болат погиб в результате групповой драки, которая произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в потасовке пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых находятся девять человек. Один из них - несовершеннолетний. Их обвиняют в убийстве, покушении на убийство, хулиганстве и недонесении о преступлении.

Никто из подсудимых не признал свою вину полностью. Они отказались от суда присяжных.

Ранее свидетель Эльмира Нурбекова, прибывшая к магазину "Камажай" в Талгаре вместе с обвиняемыми по делу Шерзата Болата, уже рассказала в суде о событиях ночи с 3 на 4 октября прошлого года.

Также в суде заслушали показания еще одного ключевого свидетеля - Даны Жаксыкелди, которая была на месте преступления.