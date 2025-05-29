"Смеялась и шутила": адвокаты просят привлечь к ответственности свидетельницу по делу Шерзата Болата

Сегодня после обеденного перерыва адвокат потерпевших заявил еще одно ходатайство. Он просил проверить Эльмиру Нурбекову на дачу ложных показаний и недонесение о преступлении, передает NUR.KZ.

Адвокат потерпевших Мейрман Шекеев напомнил, что в ходе досудебного расследования свидетель по делу Эльмира Нурбекова была допрошена и дала показания против подсудимых.

"Она сказала, что видела, когда ребенок лежал лицом вниз, как Шынасыл наносил ножевые ранения. Свидетель Нурбекова в первоначальных показаниях подтвердила выводы следствия. Эти показания она дала до судмедэкспертизы. Но в ходе судебного следствия 28 апреля при даче показаний в качестве свидетеля Нурбекова изменила свои первоначальные показания. Она сказала, что не видела, как Шынасыл наносил ножевые ранения Шерзату", - зачитал текст ходатайства адвокат.

Эльмира Нурбекова тогда пояснила, что не поняла текст протокола с ее первоначальными показаниями, так как он был написан на казахском языке.

"Вместе с тем, она сказала, что полицейские оказывали давление, когда они подписывали протоколы допроса. Также она утверждала, что у них брали показания множество раз. Утверждения, что она не знает казахский язык, было опровергнуто материалами дела и в ходе судебного следствия. Было понятно, что она свободно говорит на казахском. Заявления о давлении также были опровергнуты, потому что до этого заявлений о давлении в правоохранительные органы не поступало", - продолжил Мейрман Шекеев.

Адвокат отметил, что в суде Эльмиру Нурбекову предупреждали об ответственности за дачу ложных показаний. Она дала присягу говорить правду и поставила свою подпись в этой расписке.

"Также было определено в ходе судебного следствия, что Нурбекова не имеет никакой зависимости от подсудимых. Согласно видео с видеорегистратора, на Toyota Land Cruiser Prado она передвигалась с подсудимыми свободно. В ходе ознакомления с видеозаписью было обнаружено, что Нурбекова ездила с подсудимыми в авто, говорила по телефону, смеялась, шутила и обсуждала произошедшее. Видно, что давления со стороны подсудимых нет", - высказал свое мнение адвокат.

Сторона потерпевших попросила в соответствии с УПК проверить Эльмиру Нурбекову на дачу ложных показаний и недонесение об особо тяжком преступлении и направить ходатайство в Департамент полиции Алматинской области.

Такое же ходатайство оформили адвокаты о вынесении частного постановления в адрес Даны Жаксыкелды.

Прокурор Ержан Куракбаев отметил, что по Дане Жаксыкелды и Эльмире Нурбековой не принималось процессуальное решение. С них просто были взяты показания как со свидетелей.

Суд постановил рассмотреть ходатайство - решение будет принято в совещательной комнате.

Напомним, 16-летний подросток Шерзат Болат погиб в результате групповой драки, которая произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в потасовке пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

На скамье подсудимых находятся девять человек. Один из них - несовершеннолетний. Их обвиняют в убийстве, покушении на убийство, хулиганстве и недонесении о преступлении.

Никто из подсудимых не признал свою вину полностью. Они отказались от суда присяжных.

Ранее свидетель Эльмира Нурбекова, прибывшая к магазину "Камажай" в Талгаре вместе с обвиняемыми по делу Шерзата Болата, уже рассказала в суде о событиях ночи с 3 на 4 октября прошлого года.

Также в суде заслушали показания еще одного ключевого свидетеля - Даны Жаксыкелди, которая была на месте преступления.

Сегодня утром адвокаты потерпевших просили снова вызвать в суд для повторного допроса свидетельниц по делу об убийстве Шерзата Болата Эльмиру Нурбекову и Дану Жаксыкелди.