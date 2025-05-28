Легкий вред здоровью: эксперт рассказал о травмах дяди Шерзата Болата в драке

В ходе сегодняшнего судебного заседания выступил судмедэксперт Омурбек Жолумбетов, работавший на момент проведения исследования в лаборатории судебных экспертиз по Алматинской области, передает NUR.KZ.

Судмедэксперт Жолумбетов рассказал о состоянии здоровья дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева после потасовки у магазина "Камажай".

Как сообщил эксперт, у Гайыпбаева были установлены диагнозы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей и ссадина в области лобной части головы, гематома в затылочной части головы, закрытая травма в области грудной клетки, множественная колото-резаная рана в ягодичной области, ушибы мягких тканей.

Травмы квалифицировали как легкий вред здоровью. Экспертиза проводилась почти через неделю после полученных травм - 9 октября прошлого года.

По мнению эксперта, все колото-резаные раны на ягодицах Гайыпбаеву были нанесены одним предметом, когда он стоял спиной к нападавшему. Причем нельзя точно сказать, что использовался именно нож. Это может быть любой острый предмет.

Адвокат уточнил, в течение какого времени три колото-резаные раны могли привести к смерти Гайыпбаева.

"По анатомическому строению в области ягодиц, где имелись данные повреждения, отсутствуют крупные кровеносные сосуды, которые могли провести к большой кровопотере", - ответил Жолумбетов.

Судья Ержан Жанузаков особо уточнил у эксперта, на каком расстоянии проходят крупные сосуды от полученных Нурканатом Гайыпбаевым ран.

"От магистральных кровеносных сосудов - в районе 10-12 см справа", - ответил эксперт.

"Если по этим магистральным артериям нанести ножевое ранение, мог бы человек умереть?" - уточнил прокурор Ержан Куракбаев.

"Если бы не была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь - да, возможно, от острой кровопотери. При неоказании медпомощи - быстрая кровопотеря, она наступает в течение 20-30 минут", - ответил специалист.

У эксперта спросили о ранении головы, полученном дядей Шерзата Болата, на какое время от такого удара можно потерять сознание.

"Все зависит от силы удара, предмета удара, чем ударили", - ответил эксперт.

"Подсудимый говорит, что он его (Нурканата Гайыпбаева - прим. ред.) сзади пырнул три раза. Это соответствует вашему заключению?" - спросил адвокат одного из обвиняемых.

"Да, характер повреждений, как я раньше озвучил, не противоречит", - ответил Жолумбетов.

Напомним, 16-летний подросток Шерзат Болат погиб в результате групповой драки, которая произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в потасовке пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

9 декабря прошлого года на окраине Талгара обнаружили тело мужчины. В полиции сообщили, что Нурканат Гайыпбаев совершил суицид. Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

На скамье подсудимых по делу об убийстве Шерзата Болата находятся девять человек. Один из них - несовершеннолетний. Их обвиняют в убийстве, покушении на убийство, хулиганстве и недонесении о преступлении.

Никто из подсудимых не признал свою вину полностью. Они отказались от суда присяжных.

Ранее на судебном заседании прокурор зачитала показания дяди Шерзата Болата. Также было показано видео следственного эксперимента и кадры разговора Нурканата Гайыпбаева со следователем, снятые в больнице.

На прошлой неделе суд удовлетворил ходатайства государственного обвинителя и представителя потерпевших о вызове и допросе судебно-медицинских экспертов. В результате были допрошены эксперты Мухит Кушеров и Тахир Халимназаров.