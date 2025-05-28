Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Легкий вред здоровью: эксперт рассказал о травмах дяди Шерзата Болата в драке

Опубликовано:

Судмедэксперт в суде
Эксперт Жолумбетов. Кадр из видео: youtube.com/@SupcourtRK

В ходе сегодняшнего судебного заседания выступил судмедэксперт Омурбек Жолумбетов, работавший на момент проведения исследования в лаборатории судебных экспертиз по Алматинской области, передает NUR.KZ.

Судмедэксперт Жолумбетов рассказал о состоянии здоровья дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева после потасовки у магазина "Камажай".

Как сообщил эксперт, у Гайыпбаева были установлены диагнозы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей и ссадина в области лобной части головы, гематома в затылочной части головы, закрытая травма в области грудной клетки, множественная колото-резаная рана в ягодичной области, ушибы мягких тканей.

Травмы квалифицировали как легкий вред здоровью. Экспертиза проводилась почти через неделю после полученных травм - 9 октября прошлого года.

По мнению эксперта, все колото-резаные раны на ягодицах Гайыпбаеву были нанесены одним предметом, когда он стоял спиной к нападавшему. Причем нельзя точно сказать, что использовался именно нож. Это может быть любой острый предмет.

Адвокат уточнил, в течение какого времени три колото-резаные раны могли привести к смерти Гайыпбаева.

"По анатомическому строению в области ягодиц, где имелись данные повреждения, отсутствуют крупные кровеносные сосуды, которые могли провести к большой кровопотере", - ответил Жолумбетов.

Судья Ержан Жанузаков особо уточнил у эксперта, на каком расстоянии проходят крупные сосуды от полученных Нурканатом Гайыпбаевым ран.

"От магистральных кровеносных сосудов - в районе 10-12 см справа", - ответил эксперт.

"Если по этим магистральным артериям нанести ножевое ранение, мог бы человек умереть?" - уточнил прокурор Ержан Куракбаев.

"Если бы не была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь - да, возможно, от острой кровопотери. При неоказании медпомощи - быстрая кровопотеря, она наступает в течение 20-30 минут", - ответил специалист.

У эксперта спросили о ранении головы, полученном дядей Шерзата Болата, на какое время от такого удара можно потерять сознание.

"Все зависит от силы удара, предмета удара, чем ударили", - ответил эксперт.

"Подсудимый говорит, что он его (Нурканата Гайыпбаева - прим. ред.) сзади пырнул три раза. Это соответствует вашему заключению?" - спросил адвокат одного из обвиняемых.

"Да, характер повреждений, как я раньше озвучил, не противоречит", - ответил Жолумбетов.

Напомним, 16-летний подросток Шерзат Болат погиб в результате групповой драки, которая произошла в Талгаре (Алматинская область) в ночь на 4 октября 2024 года. Также в потасовке пострадал его дядя Нурканат Гайыпбаев.

9 декабря прошлого года на окраине Талгара обнаружили тело мужчины. В полиции сообщили, что Нурканат Гайыпбаев совершил суицид. Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

На скамье подсудимых по делу об убийстве Шерзата Болата находятся девять человек. Один из них - несовершеннолетний. Их обвиняют в убийстве, покушении на убийство, хулиганстве и недонесении о преступлении.

Никто из подсудимых не признал свою вину полностью. Они отказались от суда присяжных.

Ранее на судебном заседании прокурор зачитала показания дяди Шерзата Болата. Также было показано видео следственного эксперимента и кадры разговора Нурканата Гайыпбаева со следователем, снятые в больнице.

На прошлой неделе суд удовлетворил ходатайства государственного обвинителя и представителя потерпевших о вызове и допросе судебно-медицинских экспертов. В результате были допрошены эксперты Мухит Кушеров и Тахир Халимназаров.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2247351-legkiy-vred-zdorovyu-ekspert-rasskazal-o-travmah-dyadi-sherzata-bolata-v-drake/